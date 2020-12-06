Maçın 54. dakikasına kadar bir maç oynandı ki onu daha sonra yorumlayacağım. 54'den itibaren Fenerbahçe'ye karşı Ali Palabıyık ve onu bu cürete iten MHK'nın mücadelesi başladı. Bu kötü niyetli, bu zaten maçın başından beri Fenerbahçeli oyunculara fırça atan, "Buranın hakemi benim" triplerinde olan bu adam, Fenerbahçe'ye karşı içeride berbat yönettiği G.Saray maçından sonra tavır geliştirdi. Ben bunca yıldır maç seyrediyorum. Kötü hakem ile kötü niyetli hakemi anlarım. Ali Palabıyık bu maça F.Bahçe puan kaybetsin diye çıkmıştı. Serdar Tatlı MHK'sı açıkça algılardan etkilenmiş. İsmi Metin Oktay'dan gelen hakem atama komitesi başkanı Metin Tokat ve Serdar Tatlı MHK'sı acilen kendine gelmeli. Ahmet Çakar'a faal bir hakemin bariz bir şekilde "F.Bahçe aleyhine çalıyoruz" açıklaması hala soruşturulmadı.

F.Bahçe 'AntiFenerbahçeli' Metin Tokat ile belli ki elinden yönetimi kaçırmış Serdar Tatlı'ya da 3 attı.

Altay müthiş maç çıkardı diye görmediği pozisyonda penaltı çalmalar, Serdar Aziz'e 2 kart çıkarmalar, oyuncu "Kafamdan sekti" demesine rağmen dinlememeler.. Palabıyık için kapkara bir gecedir. Tatlı-Tokat MHK'sı Palabıyık'a ne ceza verecek merakla bekliyorum.

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54. dakikadan sonrası için Erol Bulut'a tek eleştirim Cisse'yi daha evvel çıkarması gerektiğidir. Cisse iyi bir futbolcu değil. Top tutamıyor, pas veremiyor oyuna katkısı sıfır. Ceza alanı içinde etkili bir golcü. Erol Bulut'un bu özelliğini değiştirmesi gerek. Anadolu takımı kafasını bırakmalı. Thiam'ı erken alsa, "pas oyununa dönelim" dese bu kadar baskı yemezdi.

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Gelelim ilk 54 dakikaya. Bu dakikaya kadar Denizlispor'un pozisyonu yoktu. F.Bahçe 2 gol bulmuştu, ceza alanı içinden Pelkas-Cisse ve Serdar-Cisse ile 2 net gol kaçırılmıştı. Ozan 8 idi Mert Hakan serbest santrafor arkası gibiydi. Mert Hakan iyi bir maç çıkarmadı. Ama onun ve Ferdi'nin hareketliliği F.Bahçe'ye daha aktif bir oyun kazandırdı. Pelkas'ı kendi transfer ettirdiği için oynatmak istiyor olabilir Bulut.. Lakin Sosa sol önde oynayabilir Gustavo - Ozan ikilisi olabilir mesela haftaya. Samatta geldiğinde ön alan hareketliği daha da artacaktır. 6 deplasman maçından 5 galibiyet 1 beraberlik süper bir istatistik. İç sahada daha efektif bir F.Bahçe izleyip izleyemeyeceğimiz Bulut'un çalışmasına ve Anadolu takımı hocası kafasını terk etmesine bağlı.