Serdal Adalı'dan Necip Uysal ve Gedson Fernandes için sözleşme açıklaması! - Beşiktaş Haberleri

Serdal Adalı'dan Necip Uysal ve Gedson Fernandes için sözleşme açıklaması! - Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı yeni transferleri Keny Arroyo ve Elan Ricardo için düzenlenen imza töreni sonrası basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Adalı, uzun süredir sakatlığı bulunan Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal ve orta sahanın yıldız ismi Gedson Fernandes'in sözleşmeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

REKLAM advertisement1

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Necip Uysal ile sözleşme uzatacaklarını açıkladı. Serdal Adalı aynı zamanda Gedson Fernandes'in satılmayacağını ve bonservisinin tamamını almak için Benfica ile görüşeceklerini belirtti.

İşte Serdal Adalı'nın açıklaması; "Necip Uysal ile sözleşme uzatacağız. İlk sözleşmesini ben yapmıştım. Son sözleşmesi de bana nasip oldu. Gedson Fernandes'i satmayacağız. Sözleşmesini uzatmak istiyoruz. Bonservisinin tamamı için Benfica ile görüşüyoruz."