Serdal Adalı: Çifte bayram yaşayacağımıza inanıyorum!
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı, dev derbi öncesi açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lgi'in 29. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı, kritik mücadele öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Adalı'nın açıklamaları şu şekilde:
Bu akşam ezeli rakibimizle önemli bir müsabaka oynayacağız. Derbinin fair-play içerisinde geçmesini umut ediyorum. Hocamıza, teknik ekibimize ve futbolcularımıza güveniyorum.
Takımımızın şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanacağına ve bize çifte bayram yaşatacağına yürekten inanıyorum.