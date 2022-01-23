"HER ŞEY YOLUNDA"

Geçtiğimiz günlerde de kardeşi Soner Sever ile objektif karşısına geçen Sever, bu kareye "Kendisi can parçam, kardeşim olur. Birçok yerde 'Eşi' diye yazılmaktan muzdarip... Bu arada bizde şimdilik her şey yolunda, çok şükür. Ne olur sağlığınıza dikkat edin, maskesiz çıkmayın. Resmen Bodrum'da kendimi eve kapattım. Çok az kişiyle temastayım ve full sağlıklı, vitaminli beslenme çabasındayım. Allah tüm hastalara acil şifalar versin. Özellikle anne adayları; bağışıklık sistemleri düşük olduğundan bu süreçte dikkat, dikkat, dikkat! Allah'ım korusun..." notunu düşmüştü.