"BODRUM'DA KENDİMİ EVE KAPATTIM!"

Daha önce, "Çocuk sahibi olmayı istiyorum. İlk defa bu duyguya sahibim." diyen ünlü isim, bu süreci Bodrum'da geçiriyor. Son olarak kardeşi Soner Sever ile birlikte objektif karşısına geçen Seray Sever, "Kendisi can parçam, kardeşim olur. Birçok yerde 'Eşi' diye yazılmaktan muzdarip..." dedi.

Sever, ayrıca gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

Kendisi can parçam, kardeşim olur. Birçok yerde 'Eşi' diye yazılmaktan muzdarip... Bu arada bizde şimdilik her şey yolunda, çok şükür. Ne olur sağlığınıza dikkat edin, maskesiz çıkmayın. Resmen Bodrum'da kendimi eve kapattım. Çok az kişiyle temastayım ve full sağlıklı, vitaminli beslenme çabasındayım. Allah tüm hastalara acil şifalar versin. Özellikle anne adayları; bağışıklık sistemleri düşük olduğundan bu süreçte dikkat, dikkat, dikkat! Allahım korusun...