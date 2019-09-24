Oyunculuğu kadar son zamanlarda besteciliğe de ön planda olan Sera Tokdemir, önceki gün oğlu Bora ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Basketçi oğluna ayakkabı alan oyuncu, önümüzdeki aylarda rol aldığı iki sinema filminin vizyon tarihini beklediğini söyledi.

Kendine yöneltilen sorulara yanıt veren Tokdemir, "Önümüzdeki aylarda iki tane filmim vizyona girecek. Heyecanla bekliyorum, umarım izleyici memnun kalır. Bunun yanı sıra şu anlık anlaşmış olduğum bir dizi projesi yok. Müzik hayatımın da iyi bir şekilde ilerlediğini düşünüyorum. Sevgili Ajda Pekkan’ın yeni çıkartacağı albümde, bir şarkının bestesi bana ait olacak" ifadelerini kullandı.