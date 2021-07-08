EURO 2020'ye puansız veda eden A Milli Takımımız'da teknik direktör Şenol Güneş, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor. Güneş'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Futbolcularımız ve Türk milleti bu oyunu hak etmedi. Bu bir hayal kırıklığıdır. Sert eleştiriler oldu. Bunları anlayabiliyorum. Ben de bu sonucu kabul edemiyorum. Oyuncularımız da çok üzüldü. Hepsiyle tek tek konuştum. Oyun olarak tatmin olmadık. Oyumuzla bir yere gelmiştik. Eleme gruplarında iyi futbol oynamıştık. Ancak finallerde bunu başaramadık.

SIRADAN BİR TAKIM DEĞİLİZ

Herkes şunu bilsin ki sıradan bir takım değiliz. Ama nereden nereye geldiğimizi biliyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda yer almak ve Dünya Kupası'na gitmek hedeflerimizdi ve ilkini başardık. Ancak başarılı olamayınca tatmin de olamadık. Turnuvanın başlangıcına kadar hiçbir sorunumuz yoktu. Belki rehavet denebilir belki de öz güven fazlalığı olabilir. Sizin saydığınız nedenlere katılıyorum. İtalya maçındaki oyunumuzun başında sorun yoktu ama sonra mahkumiyete döndü.

ÖZ GÜVEN KAYBI OLDU

Favori takımlar arasında değiliz ama favoriler arasına girmek istiyoruz demiştim. İtalya maçını kazanırsak önümüz açılır diye düşünüyorduk ama oyuncular alınan sonuçtan olumsuz etkilendiler. Öz güven kaybı oldu. Galler maçında en başından beri oyunda değildik. Kazanması gereken bir takım olarak istediğimiz oyunu oynayamadık. Yediğimiz goller oyundan ne kadar koptuğumuzu gösteriyordu.

YIKILMADIK, YIKILMAYACAĞIZ

Asıl hedef olan Dünya Kupası'na katılmamız önemli. Oyuncularımızın özverili olması gerekiyor. Yıkılmadık, yıkılmayacağız. Özeleştiri yapacak olursam; tüm analizleri oyunculara görüntülü ve raporlu bir şekilde gönderdik. Çok emek verdiğimiz bir hazırlık dönemi geçirdik ama karşılığını alamadık, bu da bizi çok üzdü.

İtalya da iyi başlamak istiyordu. Alttan yavaş başlayan takımlar da turnuvanın devamında tempolu oynadı. Biz orada ezildik. Bu eziklik özgüven ve kırılma olarak döndü. Turnuvanın genç takımlarından biri olarak ders çıkardık. Yaşlı oyuncu, tecrübeli anlamına gelmez.

GURUR DUYULAN TAKIMI GERİ GETİRECEĞİZ

Oyunumuzu tekrar Türkiye'nin beklediği seviyeye taşıyacak gücümüz var. İçimize sinmeyen bu tabloyu unutturacağız. Göreve geldiğimden beri 29 maçımda 6 mağlubiyet aldık. 3'ü bu turnuvada zaten. Bu 9 günü bir kabus olarak göreceğiz. Beklentiyi büyüten de biziz. Turnuvada 3 maçı kaybeden de biziz. Düzeleceğimize inancımız tam. Herkesin gurur duyduğu takımı geri getireceğiz. Bugüne kadar adil, açık ve samimi olduk. Biz biriz, birbirimizin karşısında değiliz. Yetkimizi, sorumluluğumuzu hep bildik. Ama son kaybettiğimiz maçların da muhakemesini yapacağız.

Başımız dik, alnımız ak. Ama çok çalışacağız. Bana yapılan hiçbir eleştiri veya saldırı aldığımız sonuçların yarattığı üzüntüden fazla değil. Daha kötü günler gördüm. Beni de yıpratabilirsiniz ama oyuncuların yıpranmasını istemiyorum.

HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI

Nereden geldiğimizi ve bundan sonra ne yapacağımızı biliyoruz. Tabloda bir takım değişimler olacak. Değişimlerin ne olacağını sizinle sonra paylaşacağım. Bu tabloyu yarım bırakmayacağız ve fırça darbelerimize dikkat ederek bu tabloyu tamamlayacağız. İkinci hedefimiz olan Dünya Kupası'na ulaşacağız.

Başarısızlığımızın analizini yapıyoruz, yaptık, yapacağız. Beni istemeyenler, eleştirenler de var ama yalnız hissettirmeyen çok büyük bir kesim de var. Ben her bıraktığım oyuncuya üzülüyorum, kendilerine de söylüyorum. Sevmek, saymak başka bir şey ama iş başka bir şey.

BULUNDUĞUM YER RAHATSIZ EDİCİ DEĞİL

Kulüp takımı düşünmüyorum. Bulunduğum yer benim için rahatsız edici değil. Elimizde iyi bir oyuncu grubu var. Onlarla birlikte Dünya Kupası'na katılacağımızı düşünüyorum.

Öyle ahlaksızlıklar, kepazelikler var ki yazmıyor basın. Ben de 'Yaz' diyorum, yaz ki düzelteyim.

MAAŞ TARTIŞMASI

Bir anlaşma yapmışız, 3.2 milyon Euro alıyor yazılmış. Türkiye'de kimse Euro ile maaş almıyor bir kere. Adam bana 'hırsız' diyor. TFF Başkanı bunun açıklamasını yapmış. Ben sana açıklama yapmak zorunda mıyım?"

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