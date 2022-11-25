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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Nevzat Demir Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Güneş, mevcur kadro, transfer ve oyuncuların performansı gibi birçok konuya değindi.

Şenol Güneş'in açıklamalarından satır başları şöyle:

- ''Her takımın özellikleri vardır. Ne istiyorsun dendiğinde dünkü Brezilya'yı örnek verebilirim. Teknik, koşan, topla oynayan bir takım yaratmak istiyoruz. Onlar gibi olmasak da onlar gibi davranmak bize adım attırır diye düşünüyorum''

- ''Gomez daha hamleli ama Weghorst daha farklı bir oyuncu. Kazanma hırsı olan, yeteneğini sonuna kadar göstermek isteyen biri. Dele Alli pozisyonu farklı olsa da Gomez ile kıyaslanabilir. Dele'ye 'Sen bana 1 adım at, ben sana 3 adım atacağım' dedim''

- ''Elimizde Rosier gibi bir oyuncu varken, oyuncu almayı doğru bulmam. Şu an bir dalgalanma geçirdi, normal karşılayabiliriz. Çok zeki öğrenciler vardır ancak yaramazlardır. Rosier'i onlara benzetiyorum.''

ŞENOL GÜNEŞ'TEN GHEZZAL VE TRANSFER AÇIKLAMASI

Şenol Güneş, Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Ghezzal hakkında sorulan soruya, ''Ghezzal iyi bir oyuncu, iyi bir karakter. Elimizdeki böyle oyuncuların sayısını artırmak istiyoruz. Bir an evvel iyileşmesini bekliyoruz. Ne kadar verimli olur, sahaya girince göreceğiz. Elimizdeki hücumcuları onun oynadığı değil ama farklı şekilde kullanabiliriz'' ifadelerini kullandı.

Transfer hakkında da önemli bir açıklamada bulunan Güneş, Kayserispor forması giyen Onur Bulut için, ''Onur Bulut bek olarak başarılı bir oyuncu. Burada olmasını tabii ki isterim ancak bu şartlara, takıma bağlı. Yarın ne olacağını bilemeyiz'' dedi.