Şenol Güneş'ten dikkat çeken buluşma

Şenol Güneş, Beşiktaş’ta görev yaptığı teknik ekibi ile bir araya geldi.

Yemekte Güneş’in ekibinde görev yapan yardımcı antrenörler Eren Şafak, Şeref Çiçek ile siyah beyazlı takımın eski idari menajeri Ali Naibi ve Dusko Tosic de yer aldı.

Ayrıca kısa süre önce Beşiktaş’ta göreve başlayan kondisyoner Miguel Peiro da Şenol Güneş ve ekibinin görüşmesine katıldı.

Buluşma fotoğrafını Tosic sosyal medya hesabından paylaştı.