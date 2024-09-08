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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Şenol Güneş, Şota Arveladze'yi istiyor - Trabzonspor Haberleri

        Şenol Güneş, Şota Arveladze'yi istiyor

        Şenol Güneş, Trabzonspor'da yeni bir dönem için ekibine eski öğrencisi Şota Arveladze'yi katmak istiyor, ancak Arveladze ya birinci adam ya da idari görevde yer alacağını belirtti. Trabzonspor yönetimi, Arveladze'nin durumuna dair kararını yakında verecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2024 - 12:43 Güncelleme: 08.09.2024 - 13:42
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        Güneş, Şota'yı istiyor
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        Beşinci kez Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine başlayan Şenol Güneş, ekibinde Şota Arveladze'yi görmek istiyor.

        72 yaşındaki teknik adamın, eski öğrencisini arayarak "Trabzonspor'da yeni bir dönem başlıyor. İyi bir ekip kurmak istiyorum. Seni de bu ekipte görmek isterim" dediği öğrenildi.

        Arveladze ise bu davete karşılık olarak "Ya saha kenarında birinci adam olurum ya da tribünde idari görevde yer alırım" cevabını verdi.

        Şenol Güneş, Şota'nın bu cevabını yönetime iletti. Trabzonsporlu yöneticiler, Gürcü futbol adamıyla ilgili kararını kısa sürede verecek.

        Hollanda'da uzun yıllar top koşturan Şota, 2015-2016 sezonunda Trabzonspor'da teknik direktörlük görevini yürütmüştü.

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