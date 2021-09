2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6´ncı maçında yarın Hollanda´ya konuk olacak olan A Milli Futbol Takımı´nda teknik direktör Şenol Güneş ve milli futbolcu Cengiz Ünder, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Şenol Güneş yaptığı açıklamada, "Gurubun ilk yarı son maçını yaptık. İkinci yarının ilk maçını yapacağız, yani yeniden başlıyoruz. 5 maçta 11 puan aldık. Arkamızda 2 güçlü rakibimiz var; Norveç ve Hollanda. İki takım için de çok önemli bir maç. Buradan alacağınız iyi bir sonuç, arkasından Norveç maçıyla taçlanabilir. Şartlar içinde en iyisini yapacağız. Her maçta 3 puan arzuluyoruz. Her maçımızda 3 puan almak için oynadık. Maçlara bakmadan, isimlere bakmadan 3 puan nasıl olur diye hesapladık. Yarın da böyle. Geçişlerin çok önemli olduğu; teknik, taktik ve fizik çok önemli. Bütün oyuncularımız maça hazır" diye konuştu.

"KEŞKE O 4 PUANI DA ALABİLSEYDİK"

"Türkiye´de taraftardan olsam, gazeteci de olsam ilk 5 maç 11 puan; kağıt üstünde iyi denir" diyen Güneş, "Oyunu yöneterek, sakin oynadığımızda hak ederek aldık puanları. Şansa diyorlar ama katılmıyorum. Bizim iyi başlayıp, kötü gitme hakkımız yok. Bu tabii ki tartışılacak. 11 puan avantajdır, yani kötü değil. Şu an ipler bizim elimizde. Alacağımız bir galibiyet çok büyük avantaj yapar, beraberlikte avantaj devam eder, mağlubiyetle avantaj Hollanda´ya geçer. Yarış devam edecektir. Futbol bir maçta bitseydi, diğer maçlar oynanmazdı. Şu an yolumuza devam ediyoruz. Kabul etmek lazım ki Hollanda ve Norveç maçındaki oyun rahatlığımız Avrupa Şampiyonası sonrası yok. Puan açışından 4 puanı ben de eleştiriyorum. Keşke o 4 puanı da alabilseydik" ifadelerini kullandı.

"SADECE YARINKİ MAÇI DÜŞÜNÜYORUZ"

Gruptaki durum hakkında yorum yapan tecrübeli teknik adam, "Galibiyet ve mağlubiyetle kesin bir şey çıkarmak kolay değil ama Norveç maçında her şey belli oluyor. Hiçbir maçı bitmeden garanti görmem. Önde olmanın avantajına güvenerek oynamayacağız. 3 puan nasıl alınır, alacağın beraberlikte Norveç´i yendiğinde avantajlı olacaksınız. Şu aşamada sadece yarınki maçı düşünüyoruz. Herkesin mutlu olduğu futbolu sahada görürüz inşallah" dedi.

Zeki Çelik´in durumu ile ilgili gelen soruya ise Güneş, "Son anda sahaya çıkarken oynayacaktı aslında sonra riske etme dedim. Yırtık falan değil, sertlik deyince biz de bekletiyoruz. Zor görünüyor. Çok büyük bir yırtık değil, gerginlik görünüyor" açıklamasında bulundu.

"İYİ BİR TAKIMLA OYNAYACAĞIZ"

Hollanda´nın kadrosunun ilk maçtaki kadrosuyla hemen hemen aynı olduğunu söyleyen Şenol Güneş, "İlk maça göre savunmada değişikler oldu Hollanda´da. Çok büyük değişikler yok, 2-3 değişiklik var. Oyun sistemi olarak da aynılar. Top tekniği olan, hücum arayışları zengin olan bir takım. İki takım da gol atmaya müsait takımlar. Kısır bir çekişme de olabilir. İyi bir takımla oynayacağız. van Gaal çok iyi, bir tecrübeli hoca. İki güzel takımdan da güzel bir futbol bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"BENİM DE ONUN DA KENDİNİ ÖVMEYE İHTİYACI YOK"

van Gaal´ın kendisi için disiplinli bir hoca yorumunu da değerlendiren Güneş, "Ben de uzun yıllardır çalışıyorum o da uzun yıllardır çalışıyor. Bıraktığımız izler belli. Benim de onun da kendini övmeye ihtiyacı yok. Biz hocalar işimizi yapacağız. Önemli olan futbolcuların sahadaki futbolu. Ben iki takımın da yarın disipline, oyuna, görevlere bağlı olarak savaşan iki takı göreceğiz sahada. Maçın kendi onu getirir zaten. Bizim de bir şey söylememize gerek yok" dedi.

"BU KADAR RAHAT PUAN VERMEMEMİZ GEREKİYOR"

"İki büyük maç kazanıp, sonraki maçlarda ne oldu diye bakılır, bu normal" diyen Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oyunlara baktığın zaman bu kadar rahat puan vermememiz, bu kadar rahat gol yemememiz gerekiyor. Biz çok iyi oynamasak bile o tip maçları kapatmamız lazım. Takım olarak ezilmedik. Ne Hollanda´ya, ne Norveç´e ne Karadağ´a ne de Letonya´ya. İki maçta 4 puan kaybedince de bunun adını koyduğunuzda; konsantrasyon eksikliği, hocanın değişik kadro yapması, takımların küçümsenmesi... Hepsi söylenebilir. Ben onlara bir şey diyemem. İki maçtan sonra artık onu değil, sırada kim var daha büyük diye, onlara yenmemiz lazım, onların altındakilerle berabere kalmamamız lazım. Ben de onlar için uğraşıyorum. Bir oyuncumuzu formda yakalayıp, taşıyıp da her gün yukarı çıkacak bir yapıda olsa... Hayalim o benim. Takım için de aynı şekilde. Onu beceremedim yani. 50 senedir bu işin içindeyim, İyi olanın daha iyi olduğu ve hiç kaybetmediği berabere kalmadığı yok. Geçmişte bunları da kazanamıyorduk, şimdi bunları da kazanınca küçükler için öyle söyleniyor."

"OYUNUN HER YÖNÜ OLACAĞI İÇİN TEK YÖNLÜ BİR ŞEY SÖYLEMEK DOĞRU DEĞİL"

"Yarınki maç iki yönlü bir oyun" diyen tecrübeli çalıştırıcı, "İlk maçta da bunu yapmaya çalıştık. Sürekli baskı altında tutmadık veya onlar bizi sürekli baskı altında tutmadı. İkinci bölgede bir karşılaşma oldu. Oyunun her yönü olacağı için tek yönlü bir şey söylemek doğru değil. Futbol öyle olsa çok kolay. Ben söylerim, öteki bir şey söyler, zaten bilinen şey karşılığı olur. van Gaal´ın önemli sözlerini aldınız, burada hep anlatıyorsunuz. İnşallah kitabını yazar da oradan okuruz. Neyse biz bir şey demiyoruz. Okuruz, dinleriz, öğreniriz. Öğrenmenin yaşı yok" dedi.

Takımdaki oyuncuların mevkileri hakkında gelen bir soruya ise Güneş, "Rakibin durumuna göre, bizim de durumumuza göre hepsini değerlendiriyoruz. Sadece biz mevkiiyle ilgili değil. Hakan Norveç ve Hollanda maçlarında sol tarafta çok da başarılı oynadı. Hakan üst seviye bir oyuncu, her yerde oynar. Ama tabi ortada oynadığı zaman her yerle bağlantısını oluyor. Özellikle Karadağ maçında alıp yön değiştirmede, ara paslarda olağanüstü işler yaptı. Bunları yapan bir oyuncu olduğu için etkili oldu. Solda da oynadığı zaman kullanılacak bir oyuncudur, içeri girer. Eleştirilebilir, maç kurtarıyor denebilir, bunlar olabilir. Yarın hepsini görmek lazım. Birkaç ihtimale karşı A, B ve C; daha fazla bilmiyoruz harfleri... Ona göre gideceğiz, hayırlısı olsun" açıklamasında bulundu.

CENGİZ ÜNDER: KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ

A Milli oyuncu Cengiz Ünder ise açıklamasında, "Bizim için zor bir maç olacak çünkü ilk maçı kazanmıştık. İkinci maça daha hazır ve güçlü bekliyorlar. İyi bir kadroları olduğunu biliyoruz. Zorlu bir maç geçecek. İki takım da çok güçlü. Yarın sahaya kazanmak için çıkacağız. İnşallah istediklerimizi yaparız, bunu yapacak da güçteyiz" dedi.

"TAKIM OLARAK HAZIRIZ"

"Biz de ilk maçları kaybettiğimizde ikinci maçlara daha hırslı çıkıyoruz" diyen Ünder, "İyi hazırlandık. Kendimi şu an çok iyi hissediyorum. İnşallah istediklerimi yarın sahada yaparım. Bunları yapabilecek de güçteyim. Yarınki maçı takım olarak hazırız. Böyle maçlarda iyi oynuyoruz bunu yarın da göstereceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.