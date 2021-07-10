Avrupa Şampiyonası’nda grubunu puansız tamamlayarak turnuvaya veda eden A Milli Takım’da teknik heyet değişikliği yaşandı.

NTV Spor'un haberine göre; ekibinde revizyona giden teknik direktör Şenol Güneş, Emre Belözoğlu’nu yardımcı antrenörü yapma kararı aldı.

Yapılan görüşmenin ardından Belözoğlu A Milli Takım’ın yeni yardımcı antrenörü oldu.

Türkiye Futbol federasyonu konu ile ilgili resmi açıklamayı kısa süre içinde yapacak.