Şenol Güneş'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Yarını hayal ediyoruz ama bugünü yaşıyoruz. Önümüzde Fransa maçı var. Gruptaki en büyük rakibimiz, çıkmaya en büyük aday. Futbolcu yetiştiren, Dünya Şampiyonu bir ülkeyle oynayacağız. Futbol adına iyi şeyler sunmak istiyoruz. Futbol adına en iyisini yapmaya çalışacağız. Sunacağımız çok şey var. Sonunda 3 puan, 1 puan ne alacağımızı hep birlikte göreceğiz"

"Benim kendi dönemimde oynayacağımız en iyi takımla oynayacağız. Bu da bizim için bir şans. Her bölgede başarılı olan bir takıma karşı her bölgede başarılı olmanız gerek"

"Rakibin durumu önemli ama bizim ne yapacağımız çok önemli. Rakipten bir şey beklemeyeceğiz, biz ortaya koyacağız. Daha dikkatli, daha motive, daha sabırlı bir şekilde sonuna kadar maçın içinde olmak istiyoruz"

"Deschamps'ın oyuncu olarak da teknik direktör olarak da kariyeri belli. Fazla bir şey söylemeye gerek yok. Ne anlatırsak anlatalım kağıt üzerinde geride kaldık. Bir günde açıkları kapatamayız ama bir günde iyi şeyler yapabiliriz. Daha önce yaptık"

MAÇTA OYNAYAMAYACAK FUTBOLCULARI AÇIKLADI!

"Emre Belözoğlu, Cenk Tosun, Ozan Kabak ve Okay Yokuşlu, Fransa maçında kesin olarak yoklar. Dorukhan bugün antrenmana çıkacak ve durumuna bakacağız. Çıkacak olan her oyuncumun yüzde 100'ünü vereceğini düşünüyorum"