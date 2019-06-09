Fransa'yı 2-0 yenerek tarih yazan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Güneş, çok önemli bir zafer kazandıklarını belirterek şunları söyledi:

"ŞİMDİ RAKİP İZLANDA"

"Bu takım hem mutluluk hem de umut verdiği için burada zaten. Bütün oyuncular elinden geleni gösterdi. Taraftar müthişti. Herkes iyi konsantre oldu, disiplinli oynadı. O ambiyansta herkes tek yürekti. Türk insanının takımla aynı heyecanı paylaştığını biliyorum. Allah da yardım etti. İyi çalıştık. Yiyeceğimiz bir golde oyun dönebilirdi ama disiplinden kopmadık. Akıllı oynamamız, heyecanımız hep doğruydu. Süremiz çok kısa, bu maçta sonuç ne olursa olsun rakip şimdi İzlanda."

"MÜTHİŞ BİR TARAFTAR VARDI"

"Bu maçta da çok şey söylenebilir. Rakip uzun zaman sonra yenildi, 2019'da ilk defa kaybetti, bunlar bitti. Şimdi karşımızda İzlanda var. Orada kazanırsak büyük bir avantaj elde ederiz. Güzel bir ambiyans vardı. Müthiş bir taraftar vardı. Müthiş oyuncular vardı, disiplinli. Güzel bir sinerji vardı. Tek yürek olmuştuk. Bu önemli. Takımımız umut ve mutluluk vererek yola çıktı, bugün de o yaşandı."

"ASIL RAKİBİMİZ İZLANDA"

"Bugün iyi oyunla kazandığımız için mutluyuz. Birbirimize güven verdik, umutları tazeledik. Hem ofansta, hem geride, hem de ileride. Güvenli ve coşkulu oynadık. Oyun olarak başarılıydık. Fransa'ya karşı uzun zaman kazandık ama büyütülecek bir galibiyet değil. Biz bugün Fransa'yı yendik ama bizim asıl rakibimiz İzlanda, İzlanda'da alacağımız netice ibreyi büyük oranda bizim lehimize dönecek. İzlanda hep git gellerde avantajlı bir takım. Bunu unutup, mutluluğu bir başka zamana pas edip İzlanda'ya hazırlanmak zorundayız."

"HAYAL ALEMİNDE YAŞAMAYALIM"

"Her şeyi yerli yerine koymak lazım, hayal aleminde yaşamayalım. Fransa, Fransa'dır. Aynı Fransa, İzlanda'ya 4 attı. Biz daha yeni başladık. Bu 3 puan bizim için ekstra oldu. Her iki yönü de iyi oynayarak Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz. Dünya Şampiyonu'nu yenmenin anlamı yok, gruptaki rakibimizi yendik."

"İZLANDA'YI YENDİKTEN SONRA..."

"İyi bir jenerasyon yakalandı ama bunu geliştirip, büyüttüğünüz zaman kıymetli oluyor. Bu jenerasyon benim değil, sizin, hepimizin bir eseri. Önce ahlaklı, yetenekli ve güçlü karakterli oyuncuların takımın bir parçası olduğunu hissetmesi gerek. İnşallah İzlanda'yı yendikten sonra EURO 2020'de neler yapacağımızı hep birlikte konuşuruz."