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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Şenol Güneş 12 yıl sonra İnönü'de rakip! - Trabzonspor Haberleri

        Şenol Güneş 12 yıl sonra İnönü'de rakip!

        Süper Lig'in 24'üncü haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Cihan Aydın düdük çaldı. Aydın'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Murat Ergin Gözütok üstlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 19:29 Güncelleme: 15.02.2025 - 19:29
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        Şenol Güneş 12 yıl sonra İnönü'de rakip!
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        Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, geçtiğimiz hafta 2-0 kazanılan Sivasspor maçının 11’inde tek değişiklik yaptı. Norveçli teknik adam, Muçi’nin yerine sakatlığını atlatan Rafa Silva’yı 11’de sahaya sürdü.

        Kaleyi Mert Günok’a emanet eden Solskjaer, savunma dörtlüsünü; Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai ve Masuaku’dan oluşturdu. Orta sahada Chamberlain ve Gedson’u sahaya süren Solskjaer, hücum hattının sağında Rashica, 10 numara Mario, sol kanatta ise Rafa Silva’ya şans verdi. Norveçli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Immobile oldu.

        YENİ TRANSFER ARROYO KULÜBEDE

        Beşiktaş’ın Ekvador ekibi Independiente Del Valle’den kadrosuna kattığı Keny Arroyo, ilk kez bir maç kadrosunda yer aldı. 19 yaşındaki Ekvadorlu oyuncu, Trabzonspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı. Diğer yeni bir transfer Elan Ricardo ise Trabzonspor mücadelesinin kadrosunda kendine yer bulamadı. Öte yandan kiradan dönen Amir Hadziahmetovic maç kadrosunda yer aldı.

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        MERT GÜNOK’A 100’ÜNCÜ MAÇ PLAKETİ

        Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli file bekçisi Mert Günok’a karşılaşma öncesinde 100’üncü maç plaketi verildi. Avrupa Ligi’nde oynanan Athletic Bilbao maçında Beşiktaş formasıyla 100’üncü maçına çıkan Mert Günok, Bolu’da yaşanan yangın felaketi nedeniyle plaket almak istememişti. Tecrübeli file bekçisi, 100’üncü maç plaketini Trabzonspor maçı öncesinde aldı.

        ŞENOL GÜNEŞ’TEN 4 DEĞİŞİKLİK

        Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçtiğimiz hafta 1-0 kazanılan Eyüpspor maçının 11’inde 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam; takımdan ayrılan Umut Güneş’in yanı sıra Lundstram, Nwakaeme ve Zubkov’un yerlerine Mendy, Cham, Ozan Tufan ve Sikan’ı 11’de görevlendirdi.

        ŞENOL GÜNEŞ 12 YIL SONRA İNÖNÜ’DE RAKİP

        Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 12 yıl sonra Beşiktaş deplasmanına rakip olarak geldi. Beşiktaş’ta yaşadığı 2 şampiyonlukla taraftarların sevgilisi haline gelen tecrübeli teknik adam, Beşiktaş’a son olarak 12 Ekim 2012 tarihinde Trabzonspor’un başındayken konuk olmuştu.

        DENİZ ARMAN VE GÜRSOY YALÇIN UNUTULMADI

        Siyah-beyazlı ekibin Trabzonspor’u konuk ettiği karşılaşma öncesinde geçtiğimiz haftalarda hayatlarını kaybeden gazeteci Deniz Arman ile Beşiktaş’ın eski futbolcusu ve teknik direktörü Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın unutulmadı. Karşılaşma öncesinde stadyumda iki isim anıldı.

        EPİLEPSİ İÇİN BAK FARKINDALIK PROJESİNE DESTEK

        Beşiktaşlı futbolcular, Türk Epilepsi ile Savaş Derneği’nin farkındalık kampanyası ‘Epilepsi İçin Bak’ kapsamında, epilepsiyle ilgili toplumsal ön yargılara dikkat çekmek için Trabzonspor maçına mor gözlüklerle çıktı.

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