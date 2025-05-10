Senfonik Arabesk Konseri CSO Ada Ankara'da

SENFONİK ARABESK KONSERİ

12 MAYIS-20.30-ZİRAAT BANKASI ANA SALON

REKLAM advertisement1

Senfonik Arabesk Konseri, Arabesk müziğin derin duygularını, senfonik düzenlemelerin görkemiyle bir araya getiren eşsiz bir müzik şöleni sunuyor. Zafer Çebi’nin modern ve entelektüel düzenlemeleriyle hayat bulan bu konserde, Türk ve Batı müziği sazlarından oluşan Senfonik Zafer Çebi Orkestrası, arabesk müziğe yepyeni bir soluk getiriyor.

Bu büyülü gecede, güçlü yorumuyla Sedat Yüce, gönüllerde yer etmiş arabesk şarkılarını senfonik dokunuşlarla seslendirecek. “Kaç Kadeh Kırıldı”dan “Mutlu Ol Yeter”e, “Tanrı İstemezse”den “Kaderimin Oyunu”na uzanan zengin repertuvar, sahnede dev bir koroya dönüşen izleyicisiyle birlikte yankılanacak.

REKLAM

CSO SANATÇILARI İLE DENİZBANK KONSERLERİ

12 MAYIS-20.00-BANKKART MAVİ SALON

Keman sanatçısı Yağız Erarslan, viyolonsel sanatçısı Sinem Karasu ve piyanist Gülce Sevgen, romantik dönemin duygusal derinliğini yansıtan seçkin bir repertuvarla sahnede buluşuyor.

Programda, Mendelssohn’un lirizmiyle öne çıkan Trio No.1 Re minör Op.49, Rachmaninoff’un genç yaşta bestelediği ve derin duygular taşıyan Trio Élégiaque No.1 Sol minör, ayrıca Fauré’nin zamansız güzelliğe sahip eseri Cantique de Jean Racine yer alıyor.

ANKARA DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ODA KOROSU KONSERİ 13 MAYIS-20.00-TARİHİ SALON .png Ankara Devlet Opera ve Balesi Oda Korosu, sınırları aşan bir müzikal deneyime imza atıyor. Yeni formatıyla ilk kez sahnelenen bu deneysel konserde, acapella koro sesleri, opera solistlerinin güçlü yorumları ve multimedya öğeleri eşsiz bir uyumla buluşuyor. Orta Çağ’dan günümüze uzanan bu özel seçki, Batı ve Doğu Avrupa’dan Türkiye’ye, Rusya’dan Latin Amerika’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyadan eserleri içeriyor. Müzik, ışık ve görsellerin iç içe geçtiği bu atmosferde izleyiciler sadece dinleyici değil, aynı zamanda sahnedeki canlı yaratımın da bir parçası olacak. CSO SANATÇILARI İLE DENİZBANK KONSERLERİ 14 MAYIS-20.00-BANKKART MAVİ SALON REKLAM Keman sanatçısı Hüseyin Turna, viyolonsel sanatçısı Umutcan Topçu ve piyanist Zeynep Kanber, romantik dönemden günümüze uzanan bir müzik yolculuğu sunuyor. Programda, Rus besteci Anton Arensky’nin zarif ve duygusal Piyanolu Trio No.1’i, İngiliz romantizmini yansıtan Edward Elgar’ın Andante con moto bölümüyle Piyanolu Triosu ve Sergei Rachmaninoff’un gençlik eseri olan içli Trio Élégiaque No.1 Sol minör yer alıyor.

GÖKHAN ÇINAR-KATARSİS 14 MAYIS-21.00-ZİRAAT BANKASI ANA SALON Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın sevilen formatı “Katarsis”, bu kez canlı bir buluşmayla izleyicilerle bir araya geliyor. CSO Ada Ankara’da gerçekleşecek etkinlikte, derin sohbetlere ve içsel yolculuklara yer veriliyor. Program boyunca bireysel farkındalık, duygusal yüzleşme ve öz benlikle temas üzerine duruluyor. Katılımcıların kendi hikâyeleriyle bağ kurabilecekleri, güvenli bir alan sunuluyor. Gökhan Çınar’ın rehberliğinde, geçmişle bağlar yeniden gözden geçiriliyor. Etkinlik, izleyicilere hem düşünsel hem duygusal bir deneyim yaşatmak üzere izleyicilerle buluşuyor. ANKARA TÜRK DÜNYASI MÜZİK TOPLULUĞU-"EY GÜZEL KIRIM" ÖZEL KONSERİ 15 MAYIS-20.00-TARİHİ SALON REKLAM Şef Cem Gürdal yönetimindeki Türk Dünyası Müzik Topluluğu, bu özel konserini Türk Dünyası’nın kadim ve hüzünlü coğrafyalarından Kırım’a adıyor. 18 Mayıs 1944 sürgününde büyük acılar yaşamış Kırım Tatar halkının anısına düzenlenecek konserde, Kırım’ın hüzünlü ağıtları kadar, kimliğini gururla yaşatan neşeli ezgileri ve dansları da sahneye taşınacak.

IBRAHIM MAALOUF & THE TRUMPETS OF MICHEL – ANGE 15 MAYIS-20.00-ZİRAAT BANKASI ANA SALON .png İki prestijli GRAMMY adaylığıyla uluslararası başarıya ulaşan trompet virtüözü ve besteci Ibrahim Maalouf, 17. müzikal projesi “T.O.M.A-Michel-Ange’nin Trompetleri” kapsamındaki konserlerine devam ediyor. Folklor ile modernliği, Doğu’nun nostaljisiyle evrensel müzikal dili harmanlayan bu albüm; sadece bir konser değil, felsefi, tarihi ve sanatsal bir deneyim vadediyor. T.O.M.A albümünde, amatörler ve profesyoneller özel konuklarla bir araya geliyor. Lübnan asıllı Ibrahim Maalouf’un müziği; caz, Arap makamları, elektronik altyapılar ve klasik Batı müziği bir araya getirilerek harmanlanmasıyla tanınıyor. Sanatçının imzası hâline gelen doğaçlama yeteneği ve duygusal derinlik, her performansta dinleyiciler üzerinde büyüleyici bir etki bırakıyor. Film müziklerinden caza uzanan geniş repertuvarı, sanatçının çok katmanlı anlatım gücünün yansıtılmasına olanak sağlıyor. Maalouf, “T.O.M.A-Michel-Ange’nin Trompetleri” konseriyle 15 Mayıs saat 20.00’de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da sanatseverlerle buluşacak.

REKLAM ANKARA DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU-SÖZLERİN NEFESİ ‘CAHİT SITKI TARANCI ANISINA’ “YAŞ OTUZBEŞ YOLUN YARISI EDER” 15 MAYIS-20.00-BANKKART MAVİ SALON Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk edebiyatının unutulmaz şairi Cahit Sıtkı Tarancı’nın şiirlerinden ve bu şiirlerden bestelenen eserlerden oluşan özel bir konserle sahne alıyor. Suat Kılıç’ın yorumuyla hayat bulan şarkılar ve Haluk Derinöz’ün şiir ve sunumlarıyla zenginleşen bu duygu dolu gecede; aşka, ayrılığa ve yaşamın inceliklerine dair derin bir yolculuk seyirciyle buluşuyor. ANKARA DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ŞAN KONSERİ 6 MAYIS-20.00-BANKKART MAVİ SALON Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, etkileyici bir resital ile sanatseverlerle buluşuyor. Güçlü sesiyle bas sanatçısı Mithat Karakelle ve piyanist Duygu İnandık, klasik müziğin seçkin eserlerinden oluşan bir programla sahnede olacak. ANKARA DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİĞİ GENÇLİK KOROSU-ATATÜRK’ÜN İZİNDE ZAMANA YANSIYAN NAĞMELER

16 MAYIS-20.00-TARİHİ SALON .png Bugüne kadar yolumuzu aydınlatan bir meşale olan, 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı umuda yolculuğun ezgileri CSO Ada Ankara’da yankılanacak. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Gençlik Korosu’nun Şef Tolga Özkabakçı yönetiminde gerçekleştireceği bu özel konser, geçmişi hatırlamak ve geleceğe umut taşımak adına bir yolculuğa davet ediyor. Türk milletinin birlik ve direncini yansıtan şarkılarla, 19 Mayıs’ın önemi bir kez daha vurgulanacak. REKLAM 19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI “GENÇ YETENEKLER” ÖZEL KONSERİ 16 MAYIS-20.00-ZİRAAT BANKASI ANA SALON Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın DenizBank Konserleri kapsamında, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel “Genç Yetenekler” konseri CSO Ada Ankara’da düzenleniyor. Orkestra, Şef Orhun Orhon yönetiminde sahne alırken; kemanda Deniz Yakın, kornoda ise Roni Doğan yer alıyor. Konsere, TRT Ankara Çok Sesli Gençlik Korosu şefi Çiğdem Aytepe ve Ankara Güzel Sanatlar Lisesi Korosu şefi Canan Temel Sayın da katkı sunuyor. Programda, Ferit Tüzün’ün “Çayda Çıra” eseri, Tchaikovsky’nin keman konçertosu ve Camille Saint-Saens Morceau de Concert Op.94 Korno Konçertosu seslendirilecek. Konser, Türk bestecilere ait marşlarla sona erecek.

SENFOROCK–MUSA GÖÇMEN 17 MAYIS-20.00-ZİRAAT BANKASI ANA SALON .png Yıllardır sahnelendiği her salonda kapalı gişe oynayan SenfoRock, bu kez CSO Ada Ankara’da müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Senfonik müzikle rock’ın enerjik gücünün bir araya geldiği bu muazzam konser, tüm müzik tutkunlarını büyüleyecek. Yerli ve yabancı rock efsanelerinin şarkıları, dev bir orkestra eşliğinde senfonik bir yorumla sahnede hayat bulacak. ANKARA DEVLET SAHNE SANATLARI TOPLULUĞU-DANSIN PERİLERİ 17 MAYIS-13.00-BANKKART MAVİ SALON .png Ankara Devlet Sahne Sanatları Çocuk Topluluğu, dans etmeyi seven küçük bir perinin, iyi bir dansçı olabilmek için çıktığı büyülü yolculuğu sahneye taşıyor. Küçük peri, dans perilerinden aldığı harita ile bilmece, akıl, ayna ve sihirbazlık adalarında sürpriz soruları çözerek dansın büyülü dünyasına adım atıyor. Macera dolu bu yolculukta ona, bülbül arkadaşı eşlik ediyor. Sanat Yönetmeni Soner Satı’nın önderliğinde, Murat Yener Yıldırım’ın yazdığı, Sinem Satı ve Hande Şuvak’ın koreografisini üstlendiği bu keyifli gösteri, Mustafa Sarıkaya’nın müzikleri eşliğinde izleyicilerle buluşacak.

ÇOCUKLAR İÇİN YARATICI YAZARLIK ATÖLYESİ 17 MAYIS-13.00/15.00-FUAYE Çocuklar için Yaratıcı Yazarlık Atölyesi; Çocukların, yaratıcı yazımını ve problem çözme becerilerini geliştirecekleri harika bir fırsatı sunuyor. Yazar ve yaratıcı drama lideri Sefa Ceran Öztürk tarafından yürütülen bu atölye, çocukların yaratıcı düşünme ve yazma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak. REKLAM ANKARA DEVLET SAHNE SANATLARI TOPLULUĞU-BİM BAM BOM 17 MAYIS-17.00-BANKKART MAVİ SALON .png Bim Bam Bom gezegeni, robotlar tarafından ele geçirildiğinde, çocuklar oyun oynamayı, dans etmeyi, şarkı söylemeyi ve gülmeyi unutur. Ancak Astronot Atılgan, arkadaşlarını robotlardan kurtarmak ve kaybolan neşeyi geri getirmek için cesur bir uzay yolculuğuna çıkar. Bu macera, unutulmuş şarkıları, oyunları ve dansları tekrar hatırlatmak için başlar. Murat Yener Yıldırım’ın yazdığı, sanat yönetmenliğini Soner Satı’nın üstlendiği bu eğlenceli ve öğretici gösteri, Sinem Satı ve Hande Şuvak’ın çalışmalarını, Mustafa Sarıkaya’nın müzikleriyle harmanlıyor.

ANKARA DEVLET SAHNE SANATLARI TOPLULUĞU-MEDUSA 17 MAYIS-20.00-BANKKART MAVİ SALON Güzelliğiyle nam salan, herkesin sevdiği, iyi huylu Medusa’nın kaderi; Poseidon’a duyduğu aşk uğruna, tanrıça Athena tarafından lanetlenmesiyle birlikte tamamen değişir. Bir zamanlar tapınakta kutsal kabul edilen bu genç rahibe, tanrılar arasındaki güç savaşının kurbanı olur. Ancak bu dönüşüm, yalnızca dış görünüşle sınırlı değildir; ruhunda derin bir kırılma, içinde yükselen büyük bir öfke vardır. Yaşadıklarının hesabını sormaya, kendini susturanlara karşı koymaya kararlıdır. Oyun, mitolojideki bu güçlü kadın figürünü kendi sesiyle anlatırken, aşk, ihanet, adalet ve intikam kavramlarını da sorguluyor. İzleyiciler; Dans, müzik ve sözün birleştiği bu sahnede; Medusa’nın hem lanetini hem de gücünü yeniden keşfediyor. SCHUBERT İLE PİJAMA PARTİSİ 18 MAYIS-15.00-BANKKART MAVİ SALON REKLAM Ünlü besteci Franz Schubert’in müziği ve duygularla dolu dünyası çocuklarla buluşuyor. Sessiz, içine kapanık ve biraz da utangaç olan Schubert’in, müzik ve dostlukla nasıl açıldığını anlatan bu eğlenceli konser, çocuklara duygularını ifade etmenin gücünü gösteriyor. Tıpkı pijama partileri gibi samimi bir ortamda geçen bu gösteride, müzik, oyun ve arkadaşlık ön plana çıkıyor. Schubert’in eserleri eşliğinde çocuklar hem eğleniyor hem de kendilerini tanımanın ve ifade etmenin ne kadar değerli olduğunu öğreniyor.

ANKARA DEVLET ÇOKSESLİ GENÇLİK KOROSU-EXORDİUM SOLİS 18 MAYIS-20.00-TARİHİ SALON Devlet Çoksesli Gençlik Korosu, ilk konserini 18 Mayıs akşamı CSO Ada Ankara Tarihi Salon’da gerçekleştirecek. Dinleyicilerin; Güneşin doğuşunu, geçmişi ve geleceği hissedecekleri konser, Cem Parıldar’ın şefliğinde gerçekleşecek. Piyanist Özgün Ersoy ve neyzen Süleyman Yardım’ın eşlik edeceği “Exordium Solis”, sanatseverlerle CSO Ada Ankara’da buluşacak. MASAL ATÖLYESİ “BULUTLAR MASALLARIMIZI SÜSLÜYOR” 18 MAYIS-13.00/15.00-FUAYE Yazar ve yaratıcı drama lideri Sefa Ceran Öztürk ile gerçekleşecek bu özel atölyede, 6-7 yaş arası minik yazarlar hayal gücünü gökyüzüne taşıyor. Yaratıcı düşünme teknikleri, drama oyunları, masal anlatımı ve yazma çalışmalarıyla bulutlardan kahramanlar yaratıyor, kendi masallarını kaleme alıyorlar. DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-FRANKENSTEİN (32 KISIM TEKMİLİ BİRDEN) 18 MAYIS-15.00-ZİRAAT BANKASI ANA SALON Sebastian Seidel’in yazdığı, Yücel Erten’in çevirdiği ve Mine Tüfekçioğlu’nun yönettiği Frankenstein sahnede olduğu kadar sahne arkasında da sınırları zorlayan bir tiyatro oyunu deneyimi yaşatıyor. Salih Bayraktar ve Levent Aras’ın etkileyici performanslarıyla hayat bulan iki kişilik bu kara komedi, tiyatronun görünen yüzüyle yetinmeyenleri şaşırtmaya hazırlanıyor. Oyunun dekor ve kostüm tasarımını Şirin Dağtekin Yenen üstlenirken, ışıklar Akın Yılmaz, müzik Ozan Demir, koreografi ise Ali Ertekin’e emanet.