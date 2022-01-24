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"Banker Bilo", "Çiçek Abbas", "Kibar Feyzo", "Şekerpare" ve "Çöpçüler Kralı" gibi birçok filmde yer alan iki usta sanatçı Şener Şen (80) ile İlyas Salman'ın (72) küslüğü bitti. Bir süredir aralarının bozuk olduğu konuşulan Şen ile Salman, buluştu.

"46 YILLIK DOSTUM GELMİŞ"

Şener Şen, önceki gün İlyas Salman'ı evinde ziyaret etti. Uzun zaman sonra bir araya gelen ikili, o anları da ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi. Şen ile birlikte kamera karşısına geçen Salman, fotoğrafı Instagram'dan yayınladı. Usta oyuncu, gönderisine, "46 yıllık dostum gelmiş." ifadelerini not düştü. İlyas Salman'ın bu paylaşımı sosyal medyada oldukça ilgi gördü.

"İKİ DEĞERLİ USTA SANATÇI BİR ARADA"

Kullanıcılar Salman ile Şen'i yorum yağmuruna tuttu. İşte o yorumlardan birkaçı:

* Aaa, ne güzel bir fotoğraf! İki büyük ustamıza da sağlıklı ve hep böyle güldükleri nice yıllar diliyorum.

* İkiniz de çok değerlisiniz.

* Gerçek dost, gerçek sanatçı, gerçek insanlarsınız. Ömrünüz uzun olsun.

* Aman hocam dikkat, minibüsü sakla!

*Oyunculuklarına bayıldığım iki değerli usta sanatçı bir arada. Var olun, seviliyorsunuz.

* Ömrünüz uzun olsun ki daha yad edeceğiniz yıllar gelsin.

* 'Şekerpare'de olsun, 'Maho ile Bilo'da olsun, 'Kibar Feyzo'da... Daha adını sayamayacağım nice filmde harikalar yaratmış iki usta isim, bizi de böyle güldürdünüz yıllarca siz de hep gülün...