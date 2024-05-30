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        Haberler Magazin Şener Şen ile İbrahim Büyükak, reklam filminde rol aldılar

        Şener Şen ile İbrahim Büyükak, reklam filminde rol aldılar

        Şener Şen ile İbrahim Büyükak'ın başrollerini paylaştığı Alpet'in yeni reklam filminin ön gösterimi yapıldı

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 30.05.2024 - 19:28 Güncelleme: 30.05.2024 - 19:28
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        Alpet'in yeni reklam filminin ön gösterimi yapıldı...

        "Türkiye'nin Alpet'i Şimdi Yepyeni" reklam kampanyasının Esma Sultan Yalısı'ndaki ön gösterimine iş ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

        Gösterimin ardından açıklamalarda bulunan oyuncu Şener Şen, oyunculuk serüveni içinde işinin bir parçası olarak çeşitli reklam filmlerinde oynadığını belirterek, "Uzun zamandır bir reklamda oynamıyordum. Zeren Holdingin teklifini değerlendirmek istedim" dedi.

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        Kendisini de ilgilendiren bir sektördeki markanın reklam yüzü olduğuna işaret eden Şener Şen, şunları kaydetti: Yollar, araba ve benzin istasyonu benim hayatımın içinde. İyi bir şey yapmanın heyecanıyla kabul ettim. Reklam çekimleri sırasında da çalışan, emek veren bütün arkadaşlarda başarılı bir iş yapmanın heyecanı vardı. Arabaya binmek, uzun yola gitmek hepimizi ilgilendiren bir konu. Böyle bir ekiple çalıştığım için mutluyum. Herkese çok teşekkür ederim.

        Şener Şen

        İbrahim Büyükak ise Şener Şen ile çalışmanın yaşattığı heyecana dikkati çekerek; "Çok sete çıktım, film çektim ama ilk kez bu kadar heyecanlandım. Şener Ağabey, sağ olsun ilk andan itibaren olayı kontrolüne aldı. Kendisine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

        İbrahim Büyükak

        Etkinliğe katılanlar arasında Zeren Group Holding Onursal Başkanı Rıdvan Zeren ile Zeren Group Holding Yönetim Kurulu Üyesi Seda Zeren de yer aldı.

        Ali Taner Baltacı'nın yönetmenliğindeki reklam filminin çekimleri Antalya, Fethiye ve İstanbul'da gerçekleştirildi. "Hayallerimiz var" mottosuyla yola çıkan Alpet'in hızla artan istasyon sayısı ve öncü hizmet yaklaşımını anlatan reklam filmi, yarından itibaren yayınlanacak.

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        #Şener Şen
        #İbrahim Büyükak

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