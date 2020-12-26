Şener Şen 79 yaşında

Bugün Şener Şen'in yaş günü. Öğretmenlikten oyunculuğa geçen Şen, tiyatroda yeterince para kazanamadığı için figüran olarak sinema filmlerinde de rol almaya başladı. 1970'li yıllarda Ertem Eğilmez'in komedi filmlerinde karakter oyuncusu olarak kamera karşısına geçen Şener Şen, 'Hababam Sınıfı'ndaki 'Badi Ekrem' karakteriyle ünlendi. Şen, 1980'den sonra toplumsal içerikli filmlerde başrole yükselirken kariyeri boyuncu 55 filmde rol aldı.

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