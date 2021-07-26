Bir süre önce cinsel yönelimi sebebiyle modelliği bırakmak zorunda kalan 2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu sosyal medyanın gündeminde. Senem Kuyucuoğlu kimdir, sevgilisi kim? sorusunun cevabını ve Senem Kuyucuoğlu'nun hayatı hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...
SENEM KUYUCUOĞLU KİMDİR?
Senem Kuyucuoğlu, 22 Eylül 1990 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. modellik ve güzellik yarışmalarında derece almış Türk modeldir. Türkiye'yi birçok uluslararası yarışmada temsil eden Kuyucuoğlu, son olarak Türkiye adına 2009 Kâinat Güzellik Yarışması'na katılmıştır. Boxer dergisinin 2009 yılında okur oylarıyla belirlediği Türkiye'nin en seksi 50 kadını sıralamasında da 3. sırayı almıştır.
SENEM KUYUCUOĞLU HAYATI
1990'da İzmir'de doğan Senem Kuyucuoğlu modelliğe 14 yaşında başladı. 2006 yılında, henüz 15 yaşını doldurmamışken Deniz Akkaya ile Top Model Türkiye yarışma programına katıldı ve burada ikinci oldu. 2007 yılında Best Model of Turkey yarışmasında "Türkiye'nin en iyi modeli" seçilen Kuyucuoğlu, aynı yıl düzenlenen Best Model of the World yarışmasına Türkiye adına katıldı ve burada da "Dünyanın en iyi ikinci modeli" seçildi.
Bacak boyu 123 cm olan Senem Kuyucuoğlu, modellik yarışmalarında elde ettiği derecelerin ardından kariyerine devam etti. Çeşitli defile ve organizasyonlarda yer aldı. 2009'un Mart ayında Fashion One TV'nin ekran yüzü olan Kuyucuoğlu, yine aynı kanalda Moda Polisi adlı moda programını sundu.
Nisan 2009'da katıldığı Miss Turkey 2009 yarışmasında ikinci olan Senem Kuyucuoğlu, Türkiye'yi Kâinat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe) temsil etme hakkını elde etti. 24 Ağustos 2009'da Bahamalar'da yapılan Kâinat Güzellik Yarışması öncesi rahatsızlanan Kuyucuoğlu, podyuma iğne olarak çıkarak Türkiye'yi temsil etti; ancak dereceye giremedi.
SENEM KUYUCUOĞLU SEVGİLİSİ KİM?
Senem Kuyucuoğlu'nun ınstagram hesabında yaptığı paylaşımlarda Yasemin Ada Börü ile birlikte olduğu görüldü. İkili birk-likte yaptıkları tatilden görüntüler paylaştı.
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