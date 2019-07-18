Senegal Cezayir final maçı ile karşı karşıya geliyor. Kazanan tarafın 4,5 milyon dolar para ödülü alacağı 2019 Afrika Uluslar Kupası final maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Uluslararası Kahire Stadı'nda Senegal Cezayir saat 22.00'da karşılaşacak. Müsabakayı Güney Afrikalı hakem Victor Gomes yönetecek. Peki, Senegal Cezayir maçı hangi kanalda yayınlanacak?

SENEGAL CEZAYİR MAÇI HANGİ KANALDA NAKLEN YAYINLACAK?

Senegal Cezayir maçı Smart Spor kanalından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve maç özeti haberturk sayfasında yer alacak.

SENEGAL CEZAYİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Cezayir Senegal maçı 19 Temmuz 2019 Cuma günü saat TS:22.00'da başlayacak.

SENEGAL Mİ CEZAYİR Mİ? AFRİKA'NIN EN BÜYÜĞÜ BELLİ OLUYOR

Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda final heyecanı, Senegal ile Cezayir arasında yarın oynanacak karşılaşmayla yaşanacak.

Bu yıl 32'nci kez gerçekleştirilen ve kazanan tarafın 4,5 milyon dolar para ödülü alacağı turnuvanın finalinde, Cezayir ile Senegal, başkentteki Uluslararası Kahire Stadı'nda yarın TSİ 22.00'de karşılaşacak. Güney Afrikalı hakem Victor Gomes'in yöneteceği mücadele, Smart Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Daha önce kupada iki kez finale yükselen ve 1990'daki turnuvadan zaferle ayrılan Cezayir, aynı başarıyı bir kez daha tekrarlamak amacıyla sahaya çıkacak. Bir kez finale kaldığı 2002'deki turnuvada Kamerun'a kaybeden Senegal ise kupayı ilk kez müzesine götürmeyi hedefliyor.