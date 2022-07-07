Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

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Oyuncu Sencar Sağdıç (68), hayata veda etti. Sağdıç'ın acı haberi sosyal medyada paylaşıldı:

Kısa filmin sorgusuz en büyük destekçilerinden sevgili dostumuz Sencar Sağdıç'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşamaktayız. Kamera önü kadar yapım konusunda da birçok genç yönetmene yardım eden, film çekme konusunda yüreklendiren Sencar ağabeyimizi oynadığı filmlerle hatırlayacağız.

SENCAR SAĞDIÇ HAKKINDA

1954 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde doğan Sencar Sağdıç; "Korkuyorum Anne", "Beş Vakit", "Babam ve Oğlum", "Düşler ve Yokoluşlar, Kosmos, Zerre, Görünmeyen, Bir Gevrek Bir Boyoz İki de Kumru, Son Kuşlar, Ben O Değilim, Vay Başıma Gelenler, Hadi İnşallah, Kardeşim Benim, Albüm, Çırak, Ahlat Ağacı, Yol Kenarı, En Uzun Gece, Zuhal gibi önemli sinema filmi projelerinde rol aldı.