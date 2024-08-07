Sen Nehri'ndeki kirlilik, Portekizli triatlon sporcusu Vasco Vilaca'yı hasta etti!

REKLAM advertisement1

Portekiz Olimpiyat Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Vilaca'nın mide ve bağırsak problemi yaşadığı belirtilirken "Portekiz Sporcu Sağlığı Direktörlüğü, atlet Vasco Vilaca'nın mide-bağırsak enfeksiyonuyla uyumlu semptomlar geliştirdiğini bildirdi. Klinik durumunun stabil olduğu, sporcunun Olimpiyat Köyü'nde takip edilmesi ve tedavisinin sağlanması için sağlık ekibi tarafından her türlü tedbir alındı." ifadeleri kullanıldı.

Portekiz Olimpiyat Komitesi, Dünya Triatlon Federasyonunun konuyla ilgili açıklamasını da hatırlatarak, "Federasyon, yarışma günlerinde su kalitesi değerlendirmesinin tanımlanmış düzenlemelere uygun olduğunu garanti etti. Gerekli güvenlik limitlerine uyulmasına rağmen, değerlendirilen parametrelerden bazılarının varlığı bu çevresel bağlamda enfeksiyon riski oluşturmaktadır." görüşlerine yer verdi.

REKLAM

Portekiz Olimpiyat Komitesi, aynı yarışta Vasco Vilaca ile birlikte takımda yer alan bir diğer sporcu Melanie Santos'un da benzer semptomlar gösterdiğini ancak Vilaca'ya oranla durumunun daha az şiddetli olduğunu da bildirdi.

VILACA, KİRLİLİKLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI ​​​​​​​Portekizli triatlon sporcusu Vasco Vilaca, karışık takım yarışmasının ardından AA muhabirine yarışların yapıldığı Sen Nehri'nin kirliliğiyle ilgili açıklamada bulunmuştu. Vasco Vilaca, Belçikalı Claire Michel'in Sen Nehri'nde yüzdükten sonra rahatsızlandığına dikkati çekerek şu ifadeleri kullanmıştı: "Suyun kalitesi en iyi noktada değildi. Buraya geldiğimizden beri Sen Nehri'nde hiç antrenman yapamadık. Çünkü hastalanma riski çok yüksekti. Yüzerken çok fazla bir şey göremiyorsunuz. Bundan daha kirli yerlerde de yüzdüm. Fakat asıl problem suyun ne kadar berrak olduğu değil. Suda bakteriler var ve siz bunu görmüyorsunuz. Yarışın ardından temizlenmek zorundasınız. Olimpiyat Köyü'nde çok fazla insan birbiriyle iletişim içinde. Köyde, nehirde yüzmeyen birçok sporcu da hasta oldu. Ama Belçikalı sporcu buradaki yarışın ardından hastalandı, semptomlar da onu gösteriyordu. Burada mecbur kalmasam kesinlikle yüzmezdim. Su çok kirli."