NESLİHAN YELDAN (AYDAN BOLAT)
“Bir kadının en önemli silahı stilidir. Giyimde, tavırda, karakterde.”
Serkan’ın annesi. Köklü, önemli bir ailenin tek kızı. Alptekin Bey’le evden kaçarak evlenmiş. Ama birbirini tutkuyla seven bir çiftken ilişkileri paramparça olmuş. Kimseyi ve hiçbir şeyi beğenmeyen, etrafındaki her şeyi kontrol etmek isteyen bir kadın. Agorafobisi var. Ama özellikle şoförü Seyit sayesinde, sosyetik dünyada olan biten her şeyden haberi var.
NESLİHAN YELDAN KİMDİR?
25 Şubat 1969’da İstanbul’da doğan Neslihan Yeldan, oyunculuğa 1987’de Ortaoyuncular’da adım attı. 1995’te İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nı bitirdikten sonra, bir süre Kent Oyuncuları, İstanbul Halk Tiyatrosu’nda, Dormen Tiyatrosu’nda ve Duru Tiyatro’da çalıştı. Çeşitli televizyon dizileri ve reklam filmlerinde rol alan ve "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?" ile BKM Oyuncuları’na katılan Yeldan, ayrıca “Bir Demet Tiyatro” dizisi ve “Bana Bir Şeyhler Oluyor” oyununda da rol aldı. Bir Demet Tiyatro'da canlandırdığı Füreya karakteriyle tanınan Neslihan Yeldan, çeşitli sinema ve dizi filmlerde aldığı rollerin yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapıyor. Canlandırdığı birbirinden farklı karakterlerle her daim izleyicilerin beğenisini kazanan sanatçı, aynı zamanda Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde de jüri üyeliği yapmaktadır. Neslihan Yeldan’ın Aslan isminde bir oğlu var.
Neslihan Yeldan'ın Oynadığı Diziler
Sen Çal Kapımı / Aydan Bolat / 2020
İstanbullu Gelin / Senem / 2017
Arkadaşlar İyidir Candan / 2016
Saklı Kalan /Nevin / 2014
Kiraz Mevsimi / Önem / 2014-15
Kuzey Güney / Aynur / 2012
Bir Kadın Tanıdım / Füsun / 2011
Dürüye'nin Güğümleri / Handan, Hakime Hanım / 2009-10
Peri Masalı / Pamira / 2008
Kavak Yelleri / Nur / 2009-10
Sahte Prenses / Vicdan / 2006
Bir Demet Tiyatro / Füreyya / 2006
Sahra / Nil / 2004
Herşey Yolunda / Nilüfer / 2004
Dişi Kuş / 2004
Şapkadan Babam Çıktı / 2003
Yuvam Yıkılmasın Derya / 2003
Vaka-i Zaptiye Saadet / 2002
Güneş Yanıkları / Lale / 2000
Köstebek 2 / 1999
Deli Yürek / 1999
Ruhsar / Melike / 1997
Tatlı Kaçıklar / Serap / 1996-97
Sahte Dünyalar / 1995
Bir Demet Tiyatro / Füreyya / 1995
Yaz Evi / Alev / 1993
Şeytanın Kurbanları / İlknur / 1989
Neslihan Yeldan'ın Oynadığı Filmler
Deliormanlı / Televizyoncu / 2016
Karınca Kapanı / Münevver Sarıselimoğlu / 2013
Vücut / Meltem / 2011
Veda / Pakize Bozok / 2010
Organize İşler / Lalezar / 2005
Kaçıklık Diploması / Heykeltraş / 1998
Ateş Üstünde Yürümek / 1991
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