Sen Çal Kapımı 51. son bölümde; Eda ve Serkan bebeklerinin cinsiyetini öğrenir. İşte Sen Çal Kapımı 51. son bölüm hakkında merak edilenler ve Sen Çal Kapımı 52. bölüm fragmanı...

SEN ÇAL KAPIMI 52. FİNAL BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

SEN ÇAL KAPIMI 51. SON BÖLÜM

Eda’nın hamileliğinde dördüncü aya gelinmiştir. Serkan bebeğin cinsiyetini öğrenmek için sabırsızlanırken Eda sürpriz olarak kalmasını ister. Serkan her ne kadar durumu kabullenmiş gibi yapsa da Eda’dan gizli bebeğin cinsiyetini öğrenmek için herkesi ve her şeyi seferber eder. Kiraz içinse kıskançlık çanları çoktan çalmaya başlamıştır.