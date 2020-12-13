İlayda Çevik, Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncu kadrosuna katılmasıyla biyografisi merak edilen oyuncular arasında yer aldı. Balıkesir doğumlu olan genç oyuncu İlayda Çevik’in hayatı hakkındaki tüm detayları haberimizde sizlerle paylaşıyoruz...

SEN ÇAL KAPIMI BALCA KOÇAK KİMDİR?

“Önce ortalığı karıştır, sonra da yatıştır”

Güzel, çok şık, sivri dilli ve zeki bir kadın. İyi eğitim almış, ailesi tarafından bolca şımartılmış, tatminsiz, hayatta her istediğini elde etmiş ama aradığı aşkı bir türlü bulamamış.

Ne istediğini bilmediği, arayış içinde olduğu bir dönem gittiği astrolog onu ele geçirmiş. Balca onun sözünden çıkmıyor. Astrolojiye olan takıntısı onu türlü türlü zor duruma sokacak. Özellikle Serkan'la ilgili alması gereken kararlarda.

Yıldız haritasında hayatının aşkının adı S.B harfleriyle başlayan biri olduğunu öğrendiği anda Serkan'a takıyor kafayı. Artık yıllardır beklediği erkeği buldu, e yıldız haritası olacak diyorsa, olması kaçınılmaz. Eda gibi küçücük bir engel var aralarında. Ama düşündüğü gibi kolay olmayacak hiçbir şey.

İLAYDA ÇEVİK KİMDİR?

Oyunculuk kariyerine küçük yaşlarda, Balıkesir-Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosunda başlayan başarılı oyuncu, ortaokul çağlarında, Özel Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesinden tiyatro eğitimi almıştır. Daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimine devam etmiştir.

İlk profesyonel tiyatro performansını “Çocuk Bahçesi” isimli çocuk oyunu ile yapmıştır. İlerleyen yıllarda, Duru Tiyatrosunda ve Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünde oyunculuk eğitimine devam etmiştir.

İlayda Çevik, 2013 yılında; “Karagül” isimli dizi filmde, ilk kez TV oyunculuğu kariyerine başlamış ve bu dizi filmle tanınarak büyük bir beğeni kazanmıştır.

2015 yılında ilk kez; “Kızım İçin” adlı sinema filminde, Yetkin Dikinciler, Eda Ece, İnci Türkay ve Berke Üzrek ile rol alarak beyaz perdeye adım atmıştır.

İyi derecede Fransızca ve Almanca bilen güzel ve başarılı oyuncu, 2017-2018 yayın döneminde, sevilen TV dizileriyle oyunculuk kariyerine devam etmektedir. 2018 yılı itibariyle, Sen Anlat Karadeniz dizisinin kadrosuna 9. bölümüyle dahil olmuştur. İlayda Çevik, son olarak ise Gel Dese Aşk adlı dizide ‘Bahar Çetin’ karakteriyle ekranlarda yer almıştı. Şimdilerde Sen Çal Kapımı isimli dizinin oyuncu kadrosuna 'Balca Koçak' karakteriyle katıldı.