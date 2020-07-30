Sen Çal Kapımı 4. bölümü dün akşam yayınlandı. Sen Çal Kapımı dizisinin başrolünde Hande Erçel ve Kerem Bürsin yer alırken, ikiliye Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan ve Sitare Akbaş eşlik ediyor. Sen Çal Kapımı 5. yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar ve 4. son bölüm özeti haberimizde.
SEN ÇAL KAPIMI 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?
Sen Çal Kapımı 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberimizde yer alacak.
SEN ÇAL KAPIMI 4. SON BÖLÜM ÖZETİ
Eda, üst üste aldığı haberlerle strese girdi ve Serkan’ın kollarında uyuyuverdi yine. Üstelik bu sefer ciddi bir derdi var, Selin’le Ferit ev ziyaretine gelmek istiyorlar. Ancak beraber yaşanan bir ev yok ortada.
Hazırlık yapmak lazım; vakit dar, yapılması gereken çok, Serkan’ınsa tüm düşündüğü iş, iş ve yine iş.
Eda’nın arkadaşları ise Serkan’ın Selin’le ilişki yaşadığına eminler. El ele göz göze yakaladılar onları. Eda evi hazırlamaya çalışırken bir taraftan da onları her şeyin yolunda olduğuna ikna etmeye çalışıyor.
Eda, bütün gün misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için elinden geleni yaptıktan sonra hiç beklenmedik yerden gelen haberse artık sabrını taşırıyor. Ve işler çığırından çıkıyor.
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