Sen Çal Kapımı 43. son bölümde; Serkan Kiraz’ın kendi kızı olduğunu öğrenmiştir ama ona babalık yapmaya hazır olmadığını düşünmektedir. Sen Çal Kapımı 43. son bölüm hakkında merak edilenler...

SEN ÇAL KAPIMI 44. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



SEN ÇAL KAPIMI 43. SON BÖLÜM

Serkan’ın bu kararı Eda’nın büyük bir hayal kırıklığı ve öfke yaşamasına neden olur. Bu arada Kiraz tam doğum gününde ortadan kaybolur. Herkes Kiraz’ı bulmak için seferber olsa da Kiraz’dan hiçbir iz yoktur. Eda Kiraz’ın başına bir şey geldiğinden korkmaktadır. Kiraz gerçekten nerededir?