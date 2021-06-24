Sen Çal Kapımı 42. son bölümde; Serkan Eda'yı geri kazanmak için elinden geleni yaparken, Eda duygularını gizlemekte zorlanmaktadır. Sen Çal Kapımı 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Çal Kapımı 42. son bölüm hakkında merak edilenler...

SEN ÇAL KAPIMI 43. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Eda Serkan'la Kiraz'ın ilişkisini gözlemlemeye başlar. Aralarında bir bağ oluştuğunu görürse Serkan'a Kiraz'ın babası olduğunu açıklayacaktır. Fakat Aydan ve Engin, gerçeği çok daha önce öğrenir. Acaba Serkan gerçeği kimden öğrenecektir?