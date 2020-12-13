Sen Çal Kapımı 22. son bölümde; Serkan ve Eda’nın romantik akşamı acil bir çağrıyla sona erer. Köşeye sıkıştığı için deliye dönen Selin’in çok daha farklı planları vardır. Sen Çal Kapımı 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 22. son bölüm özeti...

SEN ÇAL KAPIMI 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

SEN ÇAL KAPIMI 21. SON BÖLÜM ÖZETİ

Serkan öğrendiği şeylerden sonra Eda’ya çok farklı bir taleple gelir. Eda’nın kabul etmekten başka çaresi yoktur.

Bu arada hayatlarına yeni biri girer ve herkesin kafasının karışmasına, kendilerini de inandıkları şeyleri de sorgulamalarına neden olur. Sevdiğin insan için değişmeli misin? Seviyorsan karşındakini değişmeye zorlamak doğru mu?

Aydan aldığı karar sonrasında Eda ve Serkan’ın da desteğiyle yepyeni bir yola girer. Ayfer istemeden de olsa bu yolda Aydan’ın yanında olmak durumunda kalır. Kazanılan zafer sonrası yaptıkları kutlamalar sürpriz bir evlenme teklifiyle sonuçlanır.

Serkan’a haksızlık etmeye başladığını düşünen Eda adım atma sırasının kendisine geldiğini düşünür. Eda’nın bir akşam Serkan’ın kapısını çalma kararı beklediğinden çok daha farklı sonuçlar doğurur.