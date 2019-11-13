13 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sen Anlat Karadeniz final bölümü ile son kez ATV ekranlarında yerini aldı. Yayınlandığı ilk günden itibaren hatırı sayılı bir izleyici kitlesine ulaşan Sen Anlat Karadeniz'in neden final yapıp bittiği merak konusu oldu. İşte Sen Anlat Karadeniz son bölümü ile ilgili detaylar haberimizde...
SEN ANLAT KARADENİZ NEDEN FİNAL YAPTI?
3 sezondur ATV'de izleyicisi ile buluşan Sen Anlat Karadeniz, başarısız reyting grafiği sonucu ekranlardan ayrılma kararı aldı.
SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Bugüne kadar işlerin içinden sıyrılmayı başaran Genco için artık gidecek bir yer kalmamıştır ve çoktan hak ettiği sona adım adım yaklaşmaktadır. Fikret, Tahir’e vasiyetini teslim ettikten sonra, geçmişte kalan son bir hesabı kapatmak üzere yola çıkar. Tarık ve Mercan ortasında kalmaktan zevk duydukları bir ateşin içine düşerken, Ferhat ve Hazan da içlerine düşen ateşin etkisiyle birbirlerine söz verirler…
Hiçbir şey tesadüf değildir! Fikret’in herkesten habersiz adım adım planladığı gün gelmiştir. Ve bu güne dek kazandığını düşünenleri büyük bir hüsran beklemektedir. Nikahını yapan Tarık ve Mercan evliliklerinin ilk gecesini baş başa, romantik bir yemekle kutlayacaklardır.
Elbette kendilerine yakışır şekilde bir yemektir bu. Diğer yandan Ferhat ve Hazan kendi hayatlarına dair sarsıcı gerçekler ile yüzleşmek üzeredir. Nefes ile Tahir cephesinde ise yepyeni bir masal başlamak üzeredir.
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