Sen Anlat Karadeniz final mi yapıyor? sorusu dizinin izleyicileri tarafından sorulurken, dizinin küçük yıldızı Demir Birinci'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla son noktayı koydu. Yayınlandığı ilk günde tüm dikkatleri üstüne çeken Sen Anlat Karadeniz, bir süre sonra beklediği reytingleri alamayınca, final dedikoduları da yükselmişti. İşet Sen Anlat Karadeniz dizisinde son durum

SEN ANLAT KARADENİZ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Sen Anlat Karadeniz dizisinin 13 Kasım'da final yapacağı konuşuluyor. Dizinin küçük yıldızı Yiğit karakterini canlandıran Demir Birinci de sosyal medya hesabından yaptığı setten paylaşımla dizinin final yapacağını doğrulamış oldu.

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Murat kimmiş bu adamlar?"

Murat, İstanbul'da başını tahmin ettiğinden de büyük bir belaya sokmuştur ve kurtulmak için Trabzon'a doğru yola çıkar. Atlattığını sandığı bu bela Kaleli Ailesi'nin ocağına bir ateş gibi düşecektir. Hazan beklenmedik bir hareketle bavulunu alarak, Tarık ve Genco'nun yaşadığı Tamar'ların evine yerleşir.

Hazan'ın gelişi ile Melek ve Nilüfer akıllarından bile geçmeyen bir oyunun farkına varırlar. Nikah hazırlıkları tamamlanan Tarık ve Mercan ise artık herkesten gizli baş başa buluşmak için fırsat kollar hale gelmiştir.