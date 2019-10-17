Başrollerini İrem Helvacıoğlu ve Ulaş Tuna Astepe'nin paylaştığı dizinin dün akşam yayınlanan son bölümünden sonra izleyiciler tarafından 61. bölüm fragmanı merak edilmeye başladı. Son bölümde birbirlerinden hoşlanmayan Tarık ve Mercan'ın buluşmasında silahlar çekilir, hedef tam on ikiden vurulur. Diğer yandan Ali ve Esma da etrafındakilerin desteği ile düğün yapar ve balayı için hazırlanırlar. İşte Sen Anlat Karadeniz'in son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı...

SEN ANLAT KARADENİZ 60. BÖLÜM ÖZET

Birbirlerinden hoşlanmayan Tarık ve Mercan'ın buluşmasında silahlar çekilir, hedef tam on ikiden vurulur. Diğer yandan Ali ve Esma da etrafındakilerin desteği ile düğün yapar ve balayı için hazırlanırlar. Aslında Ferhat'a kızgın olan Hazan onun İstanbul'a döndüğünü öğrenir ve bu habere pek sevinmez. Hazan'la vedalaşmadan giden Ferhat geri dönecek midir?

Herkesten gizli internette biriyle konuşan Melek ise, konuştuğu kişi ile buluşmak için evden kaçarken, içtiği ilaçların etkisiyle sersemleşen Nilüfer ise merdivenlerden yuvarlanır.

SEN ANLAT KARADENİZ 61. BÖLÜM FRAGMANI