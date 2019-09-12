Sen Anlat Karadeniz 55. son bölümü izlendi. Sen Anlat Karadeniz son bölümünde, Tahir, hem Nefes'i hem de doğacak çocuğunu kaybetme korkusuyla karşı karşıya geliyor.

SEN ANLAT KARADENİZ 56. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Anlat Karadeniz 56. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kanal tarafından yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızdadır.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Tahir ve Nefes, Zeynep’e kol kanat gererler. Zeynep’i hakim karşısına çıkaracaklar ve Genco’dan hesap soracaklardır. Zeynep, Genco’nun adamları tarafından adliye önünde öldürülür. Tahir, Genco’yu yakalamak için gittiğinde bir sürprizle karşılaşır. Zeynep’in çocukluk aşkı aynı zamanda Tahir’in asker arkadaşı Ferhat, durumu öğrenince Genco’yu kaçırır. Kafasında işkence ederek öldürmek vardır. Tahir, Ferhat’ı katil olmadan bulmak, Genco’yu hakim karşısına çıkarmak için peşlerine düşer.