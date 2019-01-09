Sen Anlat Karadeniz 37. yeni bölümü bu akşam neden yok? Sen Anlat Karadeniz bu akşam var mı? soruları, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Sen Anlat Karadeniz dizisi normalde her hafta Çarşamba günleri saat 20.00'de ATV ekranlarında oluyor. Ancak dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. İşte 9 Ocak ATV yayın akışı ve Sen Anlat Karadeniz yeni bölümüne dair detaylar...

SEN ANLAT KARADENİZ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Sen Anlat Karadeniz'in bu akşam yayınlanması gereken yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Her sene yeni yıla girilirken, diziler için yapılan reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmayabiliyor. Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümü geçen hafta da yayınlanmamıştı.

SEN ANLAT KARADENİZ 37. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sen Anlat Karadeniz'in bu akşam yayınlanmayan 37. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Yayıncı kuruluştan resmi bir açıklama gelmedi. Yukarıda da belirttiğimiz gibi dizinin reklam anlaşması tamamlandığında yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam edecektir. Sen Anlat Karadeniz 37. yeni bölümü ile ilgili detaylı bilgi gelir gelmez, ayrıntılar haberlerimizde olacak.

SEN ANLAT KARADENİZ 36. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kadınlar pes mi ediyor?

Mercan, Vedat yerine Berrak'ı asmak üzereyken Tahir yetişir. Berrak'ı kurtaran Tahir, Nefes'in ondan gizli yaptıklarını öğrenince Nefes'ten hesap sorar. Vedat'ın elinde delil olmadığını düşünen kadınlar yıkılmayıp tüm güçleriyle işe sarılırken, Vedat harekete geçer. Kadınlar polisleri kapıda görünce ne yapacak? Tutuklu yargılanmalarına karar verilen Asiye, Nefes, Mercan, Nazar ve Berrak hapishaneye sevk edilirken hepsi kendini suçluyor. Bu savaşı gerçekten Vedat mı kazandı, yoksa her şey yeni mi başlıyor?

ATV YAYIN AKIŞI - 9 OCAK ÇARŞAMBA

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Hızlı ve Öfkeli 4 - Yabancı Sinema

22.10 Hızlı ve Öfkeli Tokyo Yarışı - Yabancı Sinema

00.10 Son Durak

01.10 Ağlama Anne

04.35 Aşk ve Mavi