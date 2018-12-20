Sen Anlat Karadeniz 36. yeni bölüm fragmanı dizinin ekranlara gelen son bölümünün ardından yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz'de Karadeniz'de kızlar Vedat'ı yakalayarak hapsetti. Mercan, Vedat'ta intikamını almak için Vedat'ın aynı şekilde boynuna ilmeği geçirdi. Ancak Vedat öyle bir plan yaptı ki o ilmeğin ucuna geçen kişi Berrak oldu. Peki Berrak ölecek mi? Dizinin yeni bölüm fragmanında, Tahir'in Berrak'ı bilinci kapalı şekilde bulduğu görülüyor. İşte Sen Anlat Karadeniz 35. son bölüm ve 36. yeni bölüm fragmanı

SEN ANLAT KARADENİZ 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ANLAT KARADENİZ 35. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Nasıl bir belaya bulaştık biz!"

Kadınlar Vedat'ı kaçırırlar. Zafer naraları atarken karşılarına polis çıkması her şeyi değiştirir. Kadınlar bu işten nasıl sıyrılacaklar? Nefes Lezzetler'in kurulduğunu öğrenen Saniye, oğullarının karşısına dikilir. Analarıyla yüzleşen Tahir, Murat ve Fatih için Kaleli Konağı'nın kapıları kapanır. Vedat'ı öldürmeye karar veren Mercan herkesten gizli harekete geçer. Boynundaki ilmekle Vedat, şimdi Mercan'ın konumuna düşer.