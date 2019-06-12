İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, çocukluğunu geçirdiği İstanbul'daki adaylık sürecinden özel hayatına kadar hakkında merak edilenleri Kübra Par'a anlattı. Sohbete katılan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım da kendisi ile ilgili sosyal medyadaki çirkin paylaşımlara ne kadar üzüldüğünü ilk kez anlattı.

"HİÇBİR SUÇUM YOKKEN ÇOK ÜZDÜLER BENİ"

Semiha Hanım, son dönemde sosyal medyada sizinle ilgili yakışıksız söylemler oldu. Üzüldünüz mü, nasıl karşıladınız?

Beni çok suçladılar, çok rencide ettiler. Üç gün kendi telefonumu da evin telefonunu da açmadım. Herkes “Neden böyle yaptın, ne oldu?” diye sordu. “Hiçbir şey yok” dedim. Hiçbir şey yapmadım. Hiçbir suçum yokken çok üzdüler beni.

O dönem, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu bu söylemlere tepki göstermişti: ‘Ben Sayın Semiha Yıldırım’ın fotoğrafına bakınca kendi annemi, kendi ablamı görüyorum. Hiç iyi niyetli bulmuyorum’ demişti. Onun bu sözleri karşısında ne düşünmüştünüz?

Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Duygusuna, düşüncesine saygı duyuyorum. Hak etmediğimiz bir olayla karşı karşıya kalınca üzülüyoruz tabii. Bunun için basından biraz uzak duruyorum.

Dilek Hanım’la bir araya geldiniz mi?

Hayır, tanışmadık.