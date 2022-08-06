Usta sanatçı hayatını kaybetti

Aynı zamanda Burak Sergen ve Toprak Sergen'in babası olan Semih Sergen, hayata veda etti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Burak Sergen, "Canım babacım elveda…" dedi.
Sergen, 8 Ağustos Pazartesi saat 11.00'de Ankara Küçük Tiyatro'da yapılacak törenin ardından, Gölbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.
SEMİH SERGEN HAKKINDA
Tiyatro sevgisi çocukluk yıllarında oluşan Semih Sergen, eğitim gördüğü okulun tiyatro kolu başkanı olarak bir bakıma tiyatro hayatına başladı. Daha sonra ailesinin isteğiyle girdiği bahriyelik sınavını kazandı. Ancak aynı zamanda gizlice konservatuvar sınavına da girdi. Yıl 1949'da Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Nurettin Sevin, Mahir Canova, Cüneyt Gökçer gibi ustaların öğrencisi oldu.
Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümünü birincilikle bitirdikten sonra, aradan geçen yıllar içinde pek çok önemli karakteri canlandırdı.
TÜRKİYE'DE ÇEVRİLEN İLK FOTOROMANDA BAŞROL
Tiyatroda 100’ün üzerinde başrol oynadı, 40’ın üzerinde oyunu sahneye koydu. Oyunlarını topladığı 11 kitabı ve 17 de şiir kitabı vardır. Türkiye’de ilk 45’lik şiir plağını o hazırladı. Bunu çeşitli kasetler ve CD’ler izledi. Türkiye’de çevrilen ilk fotoromanda Işık Yenersu ile başrolü paylaştı. 1958’de "Duvaklı Göl" adlı filmle Yeşilçam’la tanıştı.
Başta “Milli Kültür” dergisi olmak üzere, pek çok gazete ve dergiye yazılar yazan Sergen'in Türk Dili dergisinde şiir ve hikâyeleri kabul edilip yayınladı. Uzun süredir Bodrum'da yaşayan Semih Sergen, kendi ismiyle kurduğu Semih Sergen ve Dostları Tiyatrosu'nu yönetmekteydi.
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