Semih Saygıner, 2025 PBA Dünya Şampiyonu oldu! - Diğer Haberleri

Semih Saygıner, 2025 PBA Dünya Şampiyonu oldu! - Diğer Haberleri

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Güney Kore'de düzenlenen 2025 PBA Dünya Şampiyonası'nda Türk bilardosunun iki efsane ismi finalde karşı karşıya geldi.

Semih Saygıner, finalde Lütfi Çenet'i 4-1'lik skorla mağlup ederek PBA dünya şampiyonu ünvanını kazandı.

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Bu arada iki Türk sporcunun finalde mücadele etmesi, uluslararası bilardo camiasında yankı uyandırdı.