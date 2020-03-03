04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe Başkanı Vekili Semih Özsoy, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-1 kaybedilen Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Özsoy, Yanal'ın ayrılığı ve yeni hoca arayışları ile ilgili şunları söyledi:
"YANAL İLE PARA KONUSU KESİNLİKLE OLMADI"
"Şehitlerimiz var, olsunlar yaşasınlar. Mekanları cennet olsun. Milletimize başsağlığı diliyoruz. Trabzon emniyetine de teşekkür etmek istiyorum. Maçın 1. dakikasından sonuna kadar çok iyi ağırlandık. Mağlup olduk. Fenerbahçe hiçbir zaman mağlubiyetten memnun değildir. Hocamıza teşekkür etmek istiyoruz. Yaptığımız teşekkür açıklamasıyla maça çıktı. Biz inandığımızı yapan, kalıplarımızın dışına çıkan ve gereklikleri neyse onu yapan bir camiayız. Yollarımız ayrılsa bile kalplerimiz bir. Zor dönemde geldi ve zor dönemde kaldı. Beraber anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kesinlikle para konusu olmamıştır. Parayı biz belirlemişizdir. Yolu açık olsun. Özel hayatında ve kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz.
"ÖNE DE GEÇEBİLİRDİK"
"Maçta mağlup olduk ama çok daha farklı olabilirdi. Net pozisyonlar bulduk. 3-2 öne de geçebilirdik. İnşallah rövanşı alıp ligde başarılı olamadığımız yerde kupayı alıp bir teselli olur."
"KALBİMİZDE VE AKLIMIZDA OLANLAR VAR"
Her iki tarafta koyu Fenerbahçeli. Dönem dönem ne yapılabilir yerlerde kitlenildi. İstişareler yapıldı ve nihai kararlar Antalyaspor maçından sonra alındı. Trabzon gibi güçlü bir rakibe karşı hocamızla bu maça çıktık. Bugünden itibaren yeni hoca arayışlarımız başlamıştır. Şimdi biz kendi aramızda toplantı yapacağız. Kafamızda, kalbimizde, aklımızda olanlar var."
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