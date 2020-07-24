Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Pınar Karşıyaka’nın pivotu Semih Erden, geçtiğimiz gün Bebek'te A Milli Erkek Basketbol Takımı doktoru Prof. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu ile objektiflere takıldı.

Beyzadeoğlu ile Boğaz'a karşı yemek yiyen Erden, basketbol üzerine sohbet etti. İkili daha sonra araçlarına binerek evlerinin yolunu tuttu.