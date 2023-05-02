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Sema Maşkılı’dan yeni sergi

Ressam Sema Maşkılı’nın 'Güç Canavarlar Yaratır' adlı altıncı sergisi, 4 Mayıs - 10 Haziran tarihleri arasında Istanbul Concept Gallery’de sanatseverlerle buluşacak. 

Giriş: 02.05.2023 - 20:44 | Güncelleme: ABONE OL
Sema Maşkılı’dan yeni sergi
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Geçtiğimiz yıl Kanada ve Lüksemburg’da düzenlenen sanat yarışmalarında ödüle layık görülen ve 2006 yılından beri beş kişisel sergi gerçekleştirmiş olan ressam Sema Maşkılı’nın “Güç Canavarlar Yaratır” adlı altıncı sergisi, 4 Mayıs - 10 Haziran 2023 tarihleri arasında Istanbul Concept Gallery’de izleyicilerle buluşacak.

2006 yılından beri beş kişisel sergi gerçekleştiren Sema Maşkılı çalışmalarında insan bedenini kullanarak şiddet, varoluş ve ego kavramları üzerine yoğunlaşıyor ve bu kavramlar üzerinden insan doğasının karmaşıklığını sorguluyor. İnsanı yüksek etik değerler ile hayvani içgüdüler arasında sıkışıp kalmış bir varlık olarak yorumlayan Maşkılı’nın son sergisindeki çalışmaların çıkış noktası insanın kendinden farklı olanı kabullenmemesi. İnsanın zihinsel ve fiziksel şiddete olan eğilimini farklı kimlik ve kültürlerin birbiriyle sürtüşmesi üzerinden irdeleyen sanatçı, eserleri aracılığıyla farklı olanın dışlanması yoluyla çoğunluğun azınlık üzerinde baskı kurması gibi bazı toplumsal sorunlara da eğiliyor.

Sema Maşkılı, 2017’den beri üzerinde çalışmakta olduğu “Güç Canavarlar Yaratır” isimli son sergisinde insanı resmederken insanın içindeki şiddete odaklandığını ve bunun kendisini hayvani bir şekilde birbiriyle çarpışan bedenlerden, iç içe geçmiş anatomik yapılardan, ezilmiş ve deforme olmuş vücut parçalarından oluşan kompozisyonlar kurgulamaya sevk ettiğini belirtiyor.
“Güç Canavarlar Yaratır” adlı sergisi, 4 Mayıs - 10 Haziran 2023 tarihleri arasında Istanbul Concept Gallery’de izleyicilerle buluşacak

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