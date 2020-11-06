Sema Bekmez kimdir, nereli ve kaç yaşında? Soruları kanser sebebiyle hayatını kaybeden merhum sanatçı Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez'in hayatını kaybetmesinin ardından merak konusu oldu. İşte, Sema Bekmez hakkında detaylar...

SEMA BEKMEZ ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Merhum şarkıcı Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez bu sabah hayatını kaybetti. 51 yaşındaki Bekmez’in şeker komasına girerek yaşamını yitirdiği öğrenildi.

SEMA BEKMEZ KİMDİR?

Murat Göğebakan, 2000 yılında Sema Bekmez'le nikah masasına oturmuştu. Yaklaşık 11 yıl süren evlilik 2011 yılında son bulmuştu; çiftin bu evlilikten Bülent isminde bir de oğulları var.

2009 yılında kansere yakalanan Murat Göğebakan, hastalığı yendikten kısa süre sonra eşi Sema Bekmez’le yollarını ayırmıştı; söz konusu ayrılığın gerekçesi ise ihanetti. Ünlü şarkıcı, kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşine boşanma davası açmış ve çift 2011 yılında resmen boşanmıştı.