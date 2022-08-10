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Selvi Boylum Alyazmalım'ın Samet'i Yeşilçam'ın usta isminin kızı çıktı! Çocuk yıldızın son halini görünce çok şaşıracaksınız!

Selvi Boylum Alyazmalım'ın Samet'i Yeşilçam'ın usta isminin kızı çıktı! Son halini görünce çok şaşıracaksınız!

Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i son haliyle gündeme geldi. Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın başrollerini paylaştığı 1977 yapımı filmin küçük yıldızı yıllar şimdilerde 45 yaşında. Filmde bir erkek çocuğunu canlandıran ünlü oyuncu Elif İnci; Zıkkımın Kökü, Saklı, Viznotele, Karaoğlan gibi pek çok yapımda rol aldı. Son olarak Kara Para Aşk dizisiyle ekran karşısına geçen Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i yıllar içerisindeki değişimiyle herkesi şaşırttı. İşte, Selvi Boylum Alyazmalım'ın Samet'i Elif İnci'nin son hali...

10.08.2022 - 17:46 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Selvi Boylum Al Yazmalım'ın çocuk oyuncusu gündeme geldi.

  • Dizide canlandırdığı Samet rolüyle hafızalara kazınan yıldız, Yeşilçam'ın usta isminin kızı çıktı. 

  • Usta oyuncu Bilal İnci ile tiyatrocu Perihan Doygun'un kızı olan Elif İnci, Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Kadir İnanır ve Türkan Şoray ile başrolü paylaştı.

  • 1977 yapımı kült fillmin çocuk yıldızı Zıkkımın Kökü, Saklı, Viznotele, Karaoğlan gibi pek çok filmde rol aldı.

  • İnci, 1994 yılında Altın Koza Film Festivali'nde Zıkkımın Kökü filminde hayat verdiği Raziye rolüyle 'En İyim Kadın Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

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