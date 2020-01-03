03 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Selman Öğüt kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Başkan Yardımcısı olan Doç. Dr. Selman Öğüt ile ilgili merak edilenler haberimizde...
SELAM ÖĞÜT KİMDİR?
1984 Mekke doğumlu olan Selman Öğüt, lisans eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesinde tamamladı.
Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Hukuk Bölümünden yüksek lisans derecesini aldıktan sonra aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü doktora programına girdi. 2013 yılında doktora derecesi alan Selman Öğüt, 2009-2014 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak çalıştı.
Temmuz 2014 itibari ile İstanbul Medipol Üniversitesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. BM Güvenlik Konseyinin Yeniden Yapılandırılması ve Uluslararası Örgütlerin Sorumluluğu adlı kitapların yazarı olan Öğütün uluslararası hukukun farklı konuları ile ilgili yayınlanmış muhtelif makaleleri vardır.
2005-2006 yılları arası Erasmus Programı bursiyeri olarak Almanyanın Trier Üniversitesine gitmiş, 2009 yılında yine Almanyada bulunan Bonn Üniversitesinin yaz okulu programına tam burslu olarak kabul almıştır. Doktora çalışmaları için 2010 yılında Marmara Üniversitesi bursu ile London School of Economicse gitmiştir.
2013 yılı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Anasaya Uzlaşma Komisyonunda uzman olarak görev yapmış olan Selman Öğüt, halen İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
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