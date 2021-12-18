Gözlemlerini paylaştı

Bu yıl 18'incisi düzenlenen New York Türk Film Festivali, New York SVA Tiyatro'da gerçekleşti. Bu yıl hibrit bir gösterim modeliyle zenginleştirilerek hem fiziksel hem de online olarak düzenlenen festivalde 10 Türk filmi yer aldı.

Festival kapsamında gösterime giren ve başarılı oyuncu Selin Yeninci'nin başrolünde yer aldığı 'Nasipse Adayız', ABD'de yaşayan Türk ve ABD'li sinemaseverlerin beğenisini kazandı

İlk uzun metraj filmi 'Nasipse Adayız'daki rolüyle Altın Koza Film Festivali ve Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödüllerine layık görülen Selin Yeninci, filmin New York'taki gösterimi sonrası gerçekleşen söyleşide sinemayla ilgili gözlemlerini izleyicilerle paylaştı.