"BİZ ÖYLE ŞEYLERİ BİLMEYİZ"



Geçtiğimiz haftalarda özel hayatlarıyla ilgili konuşan çift, her şeyin yolunda gittiğini dile getirdi. Şekerci ile Selim, "evlilik" soruları karşısında ise, "Biz bilmeyiz öyle şeyleri..." diyerek, kahkaha atmıştı.