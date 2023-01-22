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Haberler Magazin Selin Şekerci, kameraları fark edince kaçmaya çalıştı - Magazin haberleri

Selin Şekerci, kameraları fark edince kaçmaya çalıştı

Selin Şekerci kendisini görüntüleyen gazetecilere sitemde bulundu; "Beni bu halde çektiniz ya alacağınız olsun”

Giriş: 22.01.2023 - 12:50 | Güncelleme: ABONE OL
Selin Şekerci, kameraları fark edince kaçmaya çalıştı - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Selin Şekerci, 'Sevda Mecburi İstikamet' filminin Bakü’deki gösteriminin ardından İstanbul’a döndü.

İkinci bebeklerini kucağına alan Fahrive Evcen ve Burak Özçivit’in hastaneden çıkışını bekleyen gazetecilere önünden geçen Selin Şekerci, kameraları fark edince kaçmaya çalıştı.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre Sevgilisi Okan Yalın’ın eşlik ettiği Selin Şekerci, “Talihsizliğim sizin önünüzden geçtim. İnşallah o haberi kaçırırsınız” diyerek espri yaptı. Gazetecilere kimi beklediklerini soran Şekerci, “Fahriye hanım doğum yaptı onu bekliyoruz. Darısı başınıza” yanıtını alınca “Amin inşallah. Ben uyanınca. Daha kahvemi içmedim, uyanamadım” diyerek karşılık verdi. Makyajsız olan Şekerci, “Beni bu halde çektiniz ya alacağınız olsun” sözleriyle gazetecilere sitemde bulundu

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