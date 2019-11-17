Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, yaklaşık 2 yıldır futbolcu Gökhan Çıra ile aşk yaşıyordu. Çift, geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş'taki bir otelde görkemli bir düğün töreni ile evlenmişti.

KALÇASINA DOKUNDU

Düğününün ardından hız kesmeden çalışmaya başlayan Ciğerci, geçtiğimiz günlerde kadınlar matinesinde sahne aldı. İzleyenlerin arasında şarkısını söyleyemeye başlayan Ciğerci, ilginç bir olayla karşılaştı. Ciğerci, şarkı söylediği anlarda bir hayranının kalçasına dokunmasının ardından şakayla karışık tepki gösterdi.

"BAK NASIL YAKALADIM"

O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Ciğerci, paylaşımına, "Bak nasıl yakaladım. Matineler başladı artık mıncırmalar, morluklar başlar" notunu düştü.

"DÜN ÇOK EĞLENDİK, ŞAKALAŞTIK"

Geceden kareleri sosyal medya hesabından yayınlayan Ciğerci, "Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun. Bu iş, bu karşılıksız sevgi bana hediye, bu hayat... Hep şükür. Dün çok eğlendik, güldük, oynadık, şakalaştık. Yeni diyecek bir şey bulamıyorum. Ayaklarınıza sağlık" ifadelerini kullandı.