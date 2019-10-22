22 EKİM 2019
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Selin Ciğerci'nin kına gecesi! Selin kınayı yaktı - Magazin haberleri

Selin Ciğerci kınayı yaktı

Selin Ciğerci-Gökhan Çıra çifti, geçtiğimiz haftalarda nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. 28 Ekim'de Gökhan Çıra ile dünyaevine girmeye hazırlanan Ciğerci, dün kına gecesi yaptı

22.10.2019 - 11:03 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, yaklaşık 2 yıldır futbolcu Gökhan Çıra ile aşk yaşıyor.

  • 28 Ekim'de dünyaevine girmeye hazırlanan çift, geçtiğimiz haftalarda nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

  • SELİN KINAYI YAKTI

    Geçtiğimiz günlerde düğün ve kınasına katılamayacak arkadaşları ile birlikte gelin hamamı organize eden Ciğerci, dün ise kına gecesi yaptı.

  • Bir otelde düzenlenen geceye Demet Akalın, Buse Varol, Işın Karaca, Aslı Hünel, Esra Balamir, Çağla ve birçok ünlü isim katıldı.