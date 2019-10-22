22 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, yaklaşık 2 yıldır futbolcu Gökhan Çıra ile aşk yaşıyor.
28 Ekim'de dünyaevine girmeye hazırlanan çift, geçtiğimiz haftalarda nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.
SELİN KINAYI YAKTI
Geçtiğimiz günlerde düğün ve kınasına katılamayacak arkadaşları ile birlikte gelin hamamı organize eden Ciğerci, dün ise kına gecesi yaptı.
Bir otelde düzenlenen geceye Demet Akalın, Buse Varol, Işın Karaca, Aslı Hünel, Esra Balamir, Çağla ve birçok ünlü isim katıldı.